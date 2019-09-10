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    Замах на ректора у Тернополі: оприлюднено відео із підозрюваним

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    Оприлюднено відео із підозрюваним у замаху на ректора у Тернополі&nbsp; - Замах на ректора у Тернополі: оприлюднено відео із підозрюваним
    Оприлюднено відео із підозрюваним у замаху на ректора у Тернополі 

    Камери відеоспостереження зафіксували невідомого чоловіка, що ймовірно є зловмисником

    Правоохоронці розшукують підозрюваного, якого зняли на відео, у замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Тернопільської області.

    Згідно з повідомленням, камери відеоспостереження зафіксували невідомого чоловіка, що ймовірно є зловмисником.  Підозрюваному на вигляд 18-25 років зі зростом 160-170 см.  

    Поліцейські звертаються до громадян, якщо ви впізнали дану особу і знаєте про її місце знаходження, чи перебували в проміжок часу з 1:30 год. до 3:00 год. 4 вересня поблизу місця скоєння  злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні «Дружба» обласного центру, проїжджали на автомобілі з реєстратором вулицею Будного, телефонувати правоохоронцям. 

    Нагадаємо, 4 вересня ЗМІ повідомили, що ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку у селі Петриків.

    Ректор отримав травматичну ампутацію руки.  Також у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла.

    Дружину ректора доправили до реанімації з вибуховою політравмою та численними осколковими пораненнями тіла.

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