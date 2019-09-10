Замах на ректора у Тернополі: оприлюднено відео із підозрюваним



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Оприлюднено відео із підозрюваним у замаху на ректора у Тернополі

Камери відеоспостереження зафіксували невідомого чоловіка, що ймовірно є зловмисником

Правоохоронці розшукують підозрюваного, якого зняли на відео, у замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Тернопільської області.

Згідно з повідомленням, камери відеоспостереження зафіксували невідомого чоловіка, що ймовірно є зловмисником. Підозрюваному на вигляд 18-25 років зі зростом 160-170 см.

Поліцейські звертаються до громадян, якщо ви впізнали дану особу і знаєте про її місце знаходження, чи перебували в проміжок часу з 1:30 год. до 3:00 год. 4 вересня поблизу місця скоєння злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні «Дружба» обласного центру, проїжджали на автомобілі з реєстратором вулицею Будного, телефонувати правоохоронцям.

Нагадаємо, 4 вересня ЗМІ повідомили, що ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку у селі Петриків.

Ректор отримав травматичну ампутацію руки. Також у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла.

Дружину ректора доправили до реанімації з вибуховою політравмою та численними осколковими пораненнями тіла.