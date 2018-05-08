Заміна Android: завтра Google представить нову операційну систему

Операційна система Android P стане останньою в історії

Завтра в США відбудеться конференція для розробників під назвою Google I / O 2018, в ході якої повинна відбутися перша повноцінна презентація операційної системи Fuchsia OS. Захід буде проходити в 19:00 за київським часом, а затягнутися вона може на цілих три години, тому як «пошуковому гігантові» доведеться розповісти відразу про



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Операційна система Android P стане останньою в історії

Завтра в США відбудеться конференція для розробників під назвою Google I / O 2018, в ході якої повинна відбутися перша повноцінна презентація операційної системи Fuchsia OS.

Захід буде проходити в 19:00 за київським часом, а затягнутися вона може на цілих три години, тому як «пошуковому гігантові» доведеться розповісти відразу про кілька великих продукти, серед яких звичайно ж виявиться Android P.

Ходять чутки, що операційна система Android P стане останньою в історії, тому як вже в 2019 році компанія випустить Fuchsia OS, яку почнуть встановлювати на всі смартфони і планшети. Її головна особливість полягає в модульній структурі, завдяки чому ці програми можна використовувати на смартфонах, планшетах, телевізорах, смарт-годинниках і будь-яких інших гаджетах, оснащених екраном.

Достовірно відомо, що абсолютно всі додатки для Android виявляться повною мірою сумісні з Fuchsia OS, тому ніяких складнощів з переходом на неї не очікується. Інтерфейс нової операційної системи є максимально мінімалістичним, а також в системі є повноцінна підтримка віконного режиму, який дозволить на планшетах і комп’ютерах працювати відразу з декількома додатками одночасно, немов це macOS або Windows.

Весь апдейт для Fuchsia OS будуть випускатися незалежно від інших виробників, тобто якщо Google випустить нову прошивку, то її протягом доби гарантовано отримають всі власники будь-яких електронних гаджетів на базі даної операційної системи. Це дозволить своєчасно оновлювати смартфони, планшети, телевізори та інші гаджети до новітньої ОС, в тому числі бюджетні мобільні пристрої.

Раніше Google розповіла, чому назавжди замінить Android.