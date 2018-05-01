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    Технології

    Google розповіла, чому назавжди замінить Android

    Про головну особливість нової ОС
    У операційній системі Android є свої плюси і мінуси, причому останніх стало значно менше завдяки роботі співробітників Google. Проте, у цій ОС як і раніше є три проблеми, які заважають їй розвиватися далі. Вирішити їх можна лише шляхом повної переробки всієї системи, а робити цього ніхто не стане, тому що в такому випадку простіше почати
    • Сьогодні, 08:00
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    Про головну особливість нової ОС

    У операційній системі Android є свої плюси і мінуси, причому останніх стало значно менше завдяки роботі співробітників Google. Проте, у цій ОС як і раніше є три проблеми, які заважають їй розвиватися далі. Вирішити їх можна лише шляхом повної переробки всієї системи, а робити цього ніхто не стане, тому що в такому випадку простіше почати створення нової ОС, причому з нуля, ніж зараз і займаються розробники «пошукового гіганта», розробляючи експериментальну операційну систему Fuchsia OS.

    Система Android має погану концепцію захисту від загроз з інформаційного простору, відверто погану систему розповсюдження оновлень, навіть не дивлячись на Project Treble , а також відсутність можливості масштабування. Використовувати дану ОС можна тільки на смартфонах і планшетах, а якщо робити це в чистому вигляді на телевізорах або ноутбуках, але ні до чого хорошого привести це не зможе – інтерфейс виявиться до жаху убогим (розтягнутим), та й користуватися системою без сенсорного екрану буде вкрай незручно.

    Саме тому компанія Google ось вже як майже чотири роки створює нову ОС, яка, за її задумом, назавжди замінить Android з Chrome OS, ставши єдиною операційною системою «пошукового гіганта». Називатися новинка буде Fuchsia OS, а сьогодні, 28 квітня 2018 року, американська корпорація поділилася деякими подробицями про її особливості. Вдалося з’ясувати те, що вже дуже давно цікавить багатьох досвідчених користувачів.

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    З офіційних джерел стало відомо, що в операційній системі Fuchsia OS є нативна підтримка додатків від Android. Це означає, що кожна програма або гра, випущена за останні роки для мобільних пристроїв і доступна в Google Play, виявиться в повній мірі сумісна з новою розробкою «пошукового гіганта», тобто розробникам не доведеться заново створювати своє програмне забезпечення.

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    Google розповіла, чому назавжди замінить Android
    Google розповіла, чому назавжди замінить Android
    Google розповіла, чому назавжди замінить Android
    Google розповіла, чому назавжди замінить Android

    За рахунок такої особливості компанія Google і має намір просувати операційну систему для смартфонів і планшетів. Покупці перших гаджетів на Fuchsia OS не відчуватимуть себе позбавленими якогось програмне забезпечення, в тому числі WhatsApp або клієнта «ВКонтакте», тому як на даній ОС можна буде запускати такі ж програми та ігри, як і на Android. Користувачі і виробники телефонів самі захочуть перейти на останню версію програмного забезпечення, тому як воно буде працювати відчутно швидше, а з випуском апдейтів можна буде взагалі майже не морочитися, тому як за їх створення і поширення у відповіді виявиться лише Google, а не сотні компаній, як це відбувається зараз.

    Крім того, вже зараз усі охочі можуть протестувати її прямо через веб-браузер на своєму комп’ютері, смартфоні або ж планшеті. Крім Google, над абсолютно новою ОС працює компанія Huawei , як вдалося з’ясувати зовсім недавно.

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