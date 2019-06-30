Запуск ринку електричної енергії на грані зриву



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Ринок електроенергії мав би запуститися 1 липня

У неділю о 15.00 мав запуститися внутрідобовий ринок, але цього досі так і не сталося

Опівночі 1 липня в Україні мав би запуститися ринок електроенергії, проте наразі цей процес на грані зриву.

Про це написав у Facebook представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

За його словами, у неділю о 15.00 мав запуститися внутрідобовий ринок (ВДР), але цього досі так і не сталося.

«Програмне забезпечення лягло і не піднялося. Якщо протягом години ВДР не запуститься, то ціни на першу годину роботи нового ринку не буде», - написав Герус.

Представник президента додав, що всього на внутрідобовому ринку очікувалася купівля мінімум 20 млн кВт-год у добу. Якщо програмне забезпечення не запрацює у найближчі години, то має відбутися, за версією Геруса, одна із подій:

генерація припинить виробництво мінімум 20 млн кВт-год - дефіцит електроенергії у системі споживачі/постачальники, які не купили електроенергію, припинять споживання, тобто значна частина економіки зупиниться споживачі будуть продовжувати споживання електроенергію, незважаючи на те, що ціна не сформована, а відповідні обсяги не куплені. Купувати відповідну електроенергію доведеться, як небаланси (суттєво вища ціна) - це найбільш імовірний сценарій.

«На жаль, деякі компанії-монополісти готові довести до колапсу всю систему, аби мати можливість заробити більше. Але є і деякі урядовці, які гордяться такою «реформою», - додав Герус.

Він також нагадав, що президент Зеленський подав два законопроекти, щоб відтермінувати запуск ринку, але уряд та парламент зайняли позицію, що потрібно вводити із 1 липня.

«Зараз проводимо аналіз можливих наслідків та способів оперативного реагування», - резюмував представник президента в Кабміні.

У пресслужбі держпідприємства «Оператор ринку» додали, що 30 червня було прийнято рішення про зупинення торгів на внутрішньодобовому ринку на 01 та 02 години 1 липня.

«Наразі ДП «Оператор ринку» спільно з розробником програмного комплексу XMtrade®/PXS, здійснюються всі можливі заходи для відновлення дієздатності системи програмного забезпечення. Після відновлення дієздатності системи, ДП «Оператор ринку» продовжить здійснювати торги на внутрішньодобовому ринку, про що буде повідомлено додатково», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 липня відбувся перший аукціон із продажу електроенергії.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України поклав публічні спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні компанії НАЕК «Енергоатом», АТ «Укргідроенерго» та оператора системи передачі «Укренерго».

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС), повинен бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».