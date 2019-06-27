Відбувся перший аукціон із продажу електроенергії: новий енергоринок запущений



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У торгах взяли участь всі 30 операторів системи розподілу, оператор системи передачі та ДП «Гарантований покупець»

Сьогодні, 27 червня, на майданчику «Української енергетичної біржі» (УЕБ) пройшов перший аукціон з продажу електричної енергії для населення. Продано більше 4 млн мВт*годин доступної електроенергії виробництва державних НАЕК «Енергоатом» та АО «Укргідроенерго». Тарифи для населення не змінилися.

Про це йдеться на веб-сайті біржі.

«Гарантованому покупцю» було реалізовано два лоти: пікова електроенергії «Укргідроенерго» (ціна 673,76 грн/МВт, обсяг 138 ГВт-год); базова від «Енергоатому» (ціна 566,7 грн/МВт-год, обсяг 4144,8 ГВт-год). Строк поставки – липень 2019 р. Для ДП «НЕК «Укренерго» та операторів систем розподілу було реалізовано електроенергію «Енергоатому» (базова) за ціною 566,7 грн/МВт-год в обсязі 828,8 ГВт-год. Строк поставки – липень 2019 р.

Також були проведені торги щодо закупівлі електроенергії для потреб операторів систем розподілу та оператора системи передачі (функція покладена на НЕК «Укренерго»). На них було реалізовано 828,8 тис. мВт*год атомної електроенергії за 566,7 МВт*год.

За словами генерального директора КЕБ Олександра Коваленко, в торгах взяли участь всі 30 операторів системи розподілу, оператор системи передачі та ДП «Гарантований покупець». «Перші електронні торги необхідні для забезпечення населення доступною електроенергією та закупівлі технологічної електроенергії для ОСР та ОСП відбулися. Де-факто перший сегмент ринку – вже запрацював», – резюмував Коваленко.

З 1 липня на УЕБ щодня проводимуться торги електроенергією державних виробників «Центренерго», «Укргідроенерго» та «Енергоатом» на ринку двосторонніх договорів для всіх бажаючих споживачів. Наступні торги за PSO відбутися 21, 22, 23 серпня.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України поклав публічні спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні компанії НАЕК «Енергоатом», АТ «Укргідроенерго» та оператора системи передачі «Укренерго».

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС), повинен бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

Джерело: Українські новини