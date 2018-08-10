Зарплати військових у 2019 році треба збільшити – Турчинов



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Олександр Турчинов провів нараду на Донбасі

Турчинов заявляє про необхідність передбачити підвищення зарплат військових у бюджеті-2019

Гідне грошове забезпечення військовослужбовців має бути пріоритетом для держави і відображено в державному бюджеті на 2019 рік, заявляє секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов.

Як повідомляється на сайті РНБО в п'ятницю, під час наради з керівництвом Міністерства оборони, командуванням Операції Об'єднаних сил, керівниками Державної прикордонної служби, Національної поліції і Національної гвардії в районі проведення ООС секретар РНБО зазначив, що фінансове забезпечення солдатів-контрактників і офіцерів «має пріоритетно зростати порівняно із зарплатами чиновників та інших одержувачів бюджетних коштів».

«Зараз відбувається формування бюджету на наступний рік, і, відповідно, підготовка Радою національної безпеки і оборони оборонного бюджету країни, де це питання має бути чітко відображено», - сказав Турчинов, додавши, що сподівається на підтримку Верховною Радою оборонного бюджету країни на 2019 рік.

Під час наради обговорювалося питання поліпшення матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових структур, що, за словами Турчинова, необхідно для збереження професійного ядра армії і надійного захисту України.

Також Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії.