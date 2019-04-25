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    Заступник Генпрокурора Єнін подав у відставку

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    Євгеній Єнін підтверди журналістам, що написав заяву про відставку - Заступник Генпрокурора Єнін подав у відставку
    Євгеній Єнін підтверди журналістам, що написав заяву про відставку

    Євгеній Єнін був призначений заступником генпрокурора 7 червня 2016 року

    Заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін подав у відставку. Про це повідомляє УНН.

    На запитання журналістів, чи правда, що він подав у відставку, Єнін відповів: «Правда».

    Євгеній Єнін був призначений заступником генпрокурора наказом генерального прокурора України від 7 червня 2016 року № 647-ц.

    Раніше працював у Міністерстві закордонних справ.

    Володіє англійською, італійською та румунською мовами.

    Нагадаємо, у вересні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко говорив, що має намір покинути посаду після виборів президента і повернутися в політику. Але згодом передумав йде у відставку після виборів президента України. Зміну свого рішення генпрокурор пояснив дилетантством команди Володимира Зеленського.

    «Ознайомився з тим, як команда Володимира Зеленського бачить боротьбу з корупцією. Вважаю (їхнє бачення) абсолютно дилетантським. Навіть там, де вони говорять розумні речі, немає системності. Неправильно передавати повноваження у такому важливому органі, як ГПУ, людям, які не розуміють, як йдуть справи в країні», - сказав Луценко.

    Юрій Луценко Генпрокурор речі
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