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    Заступником голови Антикорупційного суду став київський адвокат

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    Євген Крук займається адвокатською діяльністю з 2006 року - Заступником голови Антикорупційного суду став київський адвокат
    Євген Крук займається адвокатською діяльністю з 2006 року
    Фото: fаcebook.com/yevgen.kruk

    Рух «Чесно» не знайшов інформації, яка б свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності

    Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука. За нього проголосувало 22 людини, за іншого кандидата Віктора Маслова проголосували 12 суддів, ще 4 утрималося.

    Адвокат Євген Крук з Києва займається адвокатською діяльністю з 2006 року.

    Його сім'ї належить дві квартири у Києві, а за містом будинок з сауною.

    Громадський рух «Чесно» не знайшов інформації, яка б прямо чи опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності.

    Раніше головою новоствореного Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич.

    Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідного мінімуму — 20 голосів.

    Створення Антикорупційного суду — одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій — розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог — підвищення цін на газ для населення та збалансування державного бюджету.

    Джерело: Громадське

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