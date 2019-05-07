Заступником голови Антикорупційного суду став київський адвокат



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Євген Крук займається адвокатською діяльністю з 2006 року Фото: fаcebook.com/yevgen.kruk

Рух «Чесно» не знайшов інформації, яка б свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності

Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука. За нього проголосувало 22 людини, за іншого кандидата Віктора Маслова проголосували 12 суддів, ще 4 утрималося.

Адвокат Євген Крук з Києва займається адвокатською діяльністю з 2006 року.

Його сім'ї належить дві квартири у Києві, а за містом будинок з сауною.

Громадський рух «Чесно» не знайшов інформації, яка б прямо чи опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності.

Раніше головою новоствореного Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич.

Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідного мінімуму — 20 голосів.

Створення Антикорупційного суду — одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій — розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог — підвищення цін на газ для населення та збалансування державного бюджету.

Джерело: Громадське