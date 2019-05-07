Заступником голови Антикорупційного суду став київський адвокат
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Розсилка
Рух «Чесно» не знайшов інформації, яка б свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності
Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука. За нього проголосувало 22 людини, за іншого кандидата Віктора Маслова проголосували 12 суддів, ще 4 утрималося.
Адвокат Євген Крук з Києва займається адвокатською діяльністю з 2006 року.
Його сім'ї належить дві квартири у Києві, а за містом будинок з сауною.
Громадський рух «Чесно» не знайшов інформації, яка б прямо чи опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності.
Раніше головою новоствореного Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич.
Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідного мінімуму — 20 голосів.
Створення Антикорупційного суду — одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій — розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог — підвищення цін на газ для населення та збалансування державного бюджету.
Джерело: Громадське