Главу Антикорупційного суду обрали з третьої спроби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

37-річна харків'янка Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд України

Танасевич обрана главою Антикорупційного суду на три роки

Під час зборів суддів обрано голову Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Про це заявив головуючий суддя Віктор Маслов, передає РБК-Україна.

Через відсутність голосів під час перших двох турів голосування суддям довелось провести нові вибори очільника установи. Так, після годинної перерви у засіданні лічильна комісія підготувала нові бюлетені для голосування.

Зазначимо, обрання голови ВАКС проходило шляхом таємного голосування. Участь у голосування взяли 38 суддів.

«Ставиться на затвердження протокол про результати таємного голосування. Рішення прийнято. Збори ВАКС вирішили оголосити обраним головою ВАКС суддю Олену Танасевич», - заявив Маслов.

За його словами, суддя обрана главою Антикорупційного суду на три роки.

Голова лічильної комісії ВАКС зазначив, що Танасевич набрала 23 з 38 голосів.

Нагадаємо, 7 травня, в Києві розпочалися збори суддів Вищого антикорупційного суду. У порядку денному - обрання голови і заступника ВАС, а також визначення персонального і кількісного складу слідчих суддів та їх професійна спеціалізація.

Також має бути затверджена дата початку роботи Антикорупційного суду.