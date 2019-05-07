  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Главу Антикорупційного суду обрали з третьої спроби

    • Розсилка
    <span>37-річна харків'янка Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд України&nbsp;</span> - Главу Антикорупційного суду обрали з третьої спроби
    37-річна харків'янка Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд України 

    Танасевич обрана главою Антикорупційного суду на три роки

    Під час зборів суддів обрано голову Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Про це заявив головуючий суддя Віктор Маслов, передає РБК-Україна.

    Через відсутність голосів під час перших двох турів голосування суддям довелось провести нові вибори очільника установи. Так, після годинної перерви у засіданні лічильна комісія підготувала нові бюлетені для голосування.

    Зазначимо, обрання голови ВАКС проходило шляхом таємного голосування. Участь у голосування взяли 38 суддів.

    «Ставиться на затвердження протокол про результати таємного голосування. Рішення прийнято. Збори ВАКС вирішили оголосити обраним головою ВАКС суддю Олену Танасевич», - заявив Маслов.

    За його словами, суддя обрана главою Антикорупційного суду на три роки.

    Голова лічильної комісії ВАКС зазначив, що Танасевич набрала 23 з 38 голосів.

    Нагадаємо, 7 травня, в Києві розпочалися збори суддів Вищого антикорупційного суду. У порядку денному - обрання голови і заступника ВАС, а також визначення персонального і кількісного складу слідчих суддів та їх професійна спеціалізація.

    Також має бути затверджена дата початку роботи Антикорупційного суду.

    37-річна харків'янка Олена Танасевич (дівоче прізвище Немикіна) працювала суддею з 2012 році.

    Під час конкурсу до антикорупційного суду вона показала найкращий бал з усіх претендентів.

    Пані Танасевич народилась в 1982 році, а освіту здобувала спочатку в Харківському педагогічному університеті імені Сковороди, а потім у Харківській юридичній академії. З 2002 року працювала юристом, а потім помічником судді.

    До обрання у Вищий антикорупційний суд пані Танасевич працювала в Печенізькому районному суді Харківщини.

    У 2018 році вона захистила дисертацію і здобула ступінь кандидата юридичних наук.

    Чоловік пані Танасевич Михайло займається бізнесом у Харкові, родина має там квартиру та сім земельних ділянок.

    Платня судді пані Танасевич у 2017 році склала 220 тисяч на рік, а її чоловіка - мільйон гривень.

    Олена Танасевич є співвласницею компанії Енергетична альтернатива.

    Згідно з її декларацією, вона має автомобіль Peugeot 107.

    Родина виховує одного сина - Серафима.

    Батько пані Танасевич раніше працював в УБОЗ Харківській області, а сестра зараз - у виконавчій службі області.

    Читайте також
    суд вибори суддя Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ