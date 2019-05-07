Главу Антикорупційного суду обрали з третьої спроби
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Танасевич обрана главою Антикорупційного суду на три роки
Під час зборів суддів обрано голову Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Про це заявив головуючий суддя Віктор Маслов, передає РБК-Україна.
Через відсутність голосів під час перших двох турів голосування суддям довелось провести нові вибори очільника установи. Так, після годинної перерви у засіданні лічильна комісія підготувала нові бюлетені для голосування.
Зазначимо, обрання голови ВАКС проходило шляхом таємного голосування. Участь у голосування взяли 38 суддів.
«Ставиться на затвердження протокол про результати таємного голосування. Рішення прийнято. Збори ВАКС вирішили оголосити обраним головою ВАКС суддю Олену Танасевич», - заявив Маслов.
За його словами, суддя обрана главою Антикорупційного суду на три роки.
Голова лічильної комісії ВАКС зазначив, що Танасевич набрала 23 з 38 голосів.
Нагадаємо, 7 травня, в Києві розпочалися збори суддів Вищого антикорупційного суду. У порядку денному - обрання голови і заступника ВАС, а також визначення персонального і кількісного складу слідчих суддів та їх професійна спеціалізація.
Також має бути затверджена дата початку роботи Антикорупційного суду.
Під час конкурсу до антикорупційного суду вона показала найкращий бал з усіх претендентів.
Пані Танасевич народилась в 1982 році, а освіту здобувала спочатку в Харківському педагогічному університеті імені Сковороди, а потім у Харківській юридичній академії. З 2002 року працювала юристом, а потім помічником судді.
До обрання у Вищий антикорупційний суд пані Танасевич працювала в Печенізькому районному суді Харківщини.
У 2018 році вона захистила дисертацію і здобула ступінь кандидата юридичних наук.
Чоловік пані Танасевич Михайло займається бізнесом у Харкові, родина має там квартиру та сім земельних ділянок.
Платня судді пані Танасевич у 2017 році склала 220 тисяч на рік, а її чоловіка - мільйон гривень.
Олена Танасевич є співвласницею компанії Енергетична альтернатива.
Згідно з її декларацією, вона має автомобіль Peugeot 107.
Родина виховує одного сина - Серафима.
Батько пані Танасевич раніше працював в УБОЗ Харківській області, а сестра зараз - у виконавчій службі області.