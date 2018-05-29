Засуджений в РФ учасник акції «Він вам не Дімон» почав голодування на підтримку Сенцова

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Олег Сенцов

Станіслав Зимовець оголосив безстрокове голодування на знак підтримки українського режисера

У Росії учасник акції протесту «Він вам не Дімон» Станіслав Зимовець, якого в липні минулого року засудили до двох років і шести місяців колонії загального режиму, оголосив безстрокове голодування.

Про це розповіла адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Світлана Сидоркіна, повідомляє проект Радіо Свобода «Настоящее время».

За словами адвоката, Зимовець пішов на такий крок на знак підтримки українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх 64 політв'язнів українців в Росії.

Станіслава Зимовця засудили до двох років і шести місяців колонії загального режиму в липні 2017 року. Він нібито кинув шматок цегли в спину підполковника Котенєва, здійснивши тим самим безпечне для життя і здоров'я насильство щодо представника влади.

Звинувачення просило засудити його до трьох років колонії, «з огляду на підвищену суспільну небезпеку злочину». Сам Зимовець не визнає провину.

Нагадаємо, у понеділок в Росії заявили, що голодуючий Сенцов погодився на підтримуючу терапію.

Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

До слова, у травні минулого року суд зобов'язав Навального видалити фільм «Він вам не Дімон».