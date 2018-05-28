В Росії заявили, що голодуючий Сенцов погодився на підтримуючу терапію

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У ФСВП РФ повідомили про стан здоров’я політв’язня

Український політв’язень Олег Сенцов, який голодує з середини травня, погодився отримувати підтримуючу терапію.

Про це 28 травня повідомляється на сайті Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу.

«Засуджений Сенцов, який відмовився від прийому їжі, знаходиться під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. В даний час Сенцов почав отримувати підтримуючу терапію, на що дав свою згоду», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що за час відмови від прийому їжі погіршення загального стану здоров'я Сенцова не зареєстровано.

«На сьогодні стан його здоров'я задовільний. З засудженим регулярно проводяться бесіди про негативні наслідки для організму, що наступають при тривалому голодуванні», - заявили у ФСВП Росії.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.