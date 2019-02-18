Затриманих в аеропорту Амстердама російських журналісток відпустили



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Кореспондент «Нової газети» Олена Мілашина

Як розповіла кореспондент «Нової», причина її затримання не встановлена, питань про мету перебування їй не задавали

Затриманих раніше в аеропорту Амстердама кореспондента «Нової газети» (РФ) Олену Мілашину і співробітницю «Меморіалу» Мілану Бахаєву нідерландська поліція відпустила.

Бахаєва повідомила, що її зупинили в аеропорту для перевірки мети візиту до Нідерландів.

Кореспондент «Нової» очікувала співробітницю «Меморіалу» в аеропорту. Її попросили показати зворотний квиток до Москви, який у неї був в телефоні. Журналістка відзначила, що нідерландські поліцейські в неї забрали телефон. За її словами, після того, як телефон повернули, він був на деякий час заблокований. Ніяких питань стосовно цілей візиту їй не задавали.

Кореспондент «Нової» повідомила, що пізніше назвав своє їм'я тільки керівник поліцейських, інші співробітники своїх імен не називали.

Раніше повідомлялося, що поліція Амстердама затримала в аеропорту російську журналістку.