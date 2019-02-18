Поліція Амстердама затримала в аеропорту російську журналістку



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Мілана Бахаєва - відома чеченська журналістка, письменниця та правозахисниця

Мілашина і Бахаєва прилетіли в Амстердам на зустріч з правозахисниками, що досліджують проблему сирійських біженців, - пише видання

В аеропорту Амстердама поліція затримала кореспондента «Нової газети» Олену Мілашину, а також співробітницю правозахисного центру «Меморіал» Мілану Бахаєву. Про це повідомляє «Нова газета» .

«Мілашина і Бахаєва прилетіли в Амстердам на зустріч з правозахисниками, що досліджують проблему сирійських біженців», - пише видання.

Як повідомляє видання, що конкретних претензій до затриманих не пред'являють. Обидві вони знаходяться у відділенні поліції при аеропорті Амстердама. У Мілашиної ніби-то без пояснень мотивів вилучено телефон.

Редакція видання зв'язується з послом Нідерландів в Росії, щоб з'ясувати деталі інциденту і конкретні претензії правоохоронців.

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