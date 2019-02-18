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    Поліція Амстердама затримала в аеропорту російську журналістку

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    Мілана Бахаєва - відома&nbsp;чеченська журналістка, письменниця та правозахисниця - Поліція Амстердама затримала в аеропорту російську журналістку
    Мілана Бахаєва - відома чеченська журналістка, письменниця та правозахисниця

    Мілашина і Бахаєва прилетіли в Амстердам на зустріч з правозахисниками, що досліджують проблему сирійських біженців, - пише видання

    В аеропорту Амстердама поліція затримала кореспондента «Нової газети» Олену Мілашину, а також співробітницю правозахисного центру «Меморіал» Мілану Бахаєву. Про це повідомляє «Нова газета» .

    «Мілашина і Бахаєва прилетіли в Амстердам на зустріч з правозахисниками, що досліджують проблему сирійських біженців», - пише видання.

    Як повідомляє видання, що конкретних претензій до затриманих не пред'являють. Обидві вони знаходяться у відділенні поліції при аеропорті Амстердама. У Мілашиної ніби-то без пояснень мотивів вилучено телефон.

    Редакція видання зв'язується з послом Нідерландів в Росії, щоб з'ясувати деталі інциденту і конкретні претензії правоохоронців.

    Минулого тижня в аеропорту «Бориспіль» затримали настоятеля незаконнозбудованого МАФу Російської православної церкви на Десятинній Гедеона Харона.

    У Держприкордонслужбі України опублікували відео процедури, під час якої єпископ Гедеон вирушив назад до літака, що відлітав у Франкфурт. «Відео, як відлітає Юрій Харон. Хто найде озброєних автоматників - тому окремий приз», - написав Слободян.

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    телефон поліція
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