Розслідування MH-17: затриманий СБУ «зенітник ДНР» Цемах ввозив військову техніку з Росії



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СБУ переправила Цемаха через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію

За даними джерел, Володимир Цемах забезпечував постачання військової техніки, важкого озброєння з території Росії

Затриманий українськими спецслужбами «зенітник ДНР» Володимир Цемах, який може бути причетним до катастрофи лайнера MH17, забезпечував постачання військової техніки з Росії та відповідав за протиповітряну оборону свого батальйону.

Про це 5 липня повідомляє theБабель з посиланням на джерела в силових структурах.

Зазначається, що Цемах із 26 червня 2014 року до 27 червня 2019 року в Сніжному обіймав посаду командира «батальйону протиповітряної оборони в/ч 08801», який згодом стали називати 1-ю окремою мотострілецькою бригадою «Славянская» бойовиків «ДНР».

Пізніше він був заступником командира «батальйону в/ч 08819».

За даними джерел, Цемах забезпечував постачання військової техніки, важкого озброєння, стрілецької зброї, боєприпасів з території Росії, а також розподіляв їх серед своїх підлеглих в окупованому Сніжному.

«Зараз правоохоронці перевіряють, чи не був він причетний до пошкодження українських військових літаків Су-25 у липні 2014 року, які виконували бойові завдання в зоні АТО», - пише видання.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.