Затримання танкера Sea Shark з українцями: МЗС Єгипту направили ноту



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Танкер, завантажений 1,1 млн барелів сирої нафти, знаходиться на якорі в районі популярного єгипетського курорту Айн-Сохна

Українське МЗС доручило Посольству України в Єгипті невідкладно провести комплекс заходів з врегулювання ситуації, що склалася

Посольство України в Арабській Республіці Єгипет направило ноту єгипетському МЗС з вимогою пояснити ситуацію щодо утримання флотом Єгипту вантажного танкера з нафтою Sea Shark, на борту якого знаходяться 17 українських моряків.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію заступника директора Департаменту консульської служби Василя Кирилича.

«Посольством України направлено ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася, а також дозвіл на відвідання судна консульськими посадовими особами», - сказав Кирилич.

За його словами, українське МЗС також доручило Посольству України в Єгипті невідкладно провести комплекс заходів з врегулювання ситуації, що склалася.

Зазначена справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби.

Нагадаємо, капітан танкера Віталій Нестеренко 18 травня написав, що єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого знаходяться 17 українських моряків. За його словами, життя екіпажу під загрозою, їх фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.

Танкер, завантажений 1,1 млн барелів сирої нафти, знаходиться на якорі в районі популярного єгипетського курорту Айн-Сохна, проте його збираються перемістити до невідомого капітану терміналу.

Капітан Нестеренко закликав донести його повідомлення до Інтерполу, ІМО, МОП, ООН та інших відповідних організацій.

Згідно FleetMon, екіпаж танкера складається з 31 особи: 17 громадян України, 2 моряки з Криму, один азербайджанець і 11 осіб з Філіппін, Шрі-Ланки та Індії.

Наприкінці листопада 2018 року танкер зупинився у порту Суеца для подальших вказівок, тоді ж закінчилася панамська реєстрація, і з'явилася необхідність зміни прапора. Незабаром єгипетська влада оштрафувала власника на 56 мільйонів доларів за «незаконне проникнення» до територіальних вод Єгипту, судно було заарештовано.