Завтра Лондонський суд розглядатиме позов «Приватбанку» проти Коломойського

Судове слухання по «Приватбанку» призначили на цілий день

Суд у Лондоні 19 січня розгляне позов «Приватбанку» проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це «Українській правді» повідомили джерела. Зазначається, що судове слухання по «Приватбанку» призначили на цілий день. За інформацією джерел, справу стосовно активів розглядатиме той самий суддя, який раніше видав



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Ігор Коломойський

Судове слухання по «Приватбанку» призначили на цілий день

Суд у Лондоні 19 січня розгляне позов «Приватбанку» проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це «Українській правді» повідомили джерела.

Зазначається, що судове слухання по «Приватбанку» призначили на цілий день.

За інформацією джерел, справу стосовно активів розглядатиме той самий суддя, який раніше видав наказ про арешт активів Коломойського та його компаньйона Геннадія Боголюбова.

Як відомо, 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

Як повідомляв «Главком», компанія Kroll обнародувала результати незалежного розслідування, які підтвердили, що ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол. США. Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України.

Ознайомитись із результатами розслідування також можна у презентації.