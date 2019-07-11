Завтра — останнє засідання чинної Ради. Парубій просить нардепів з'явитись на роботі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спікер парламенту Андрій Парубій

Парубій наголосив, що у п'ятницю 12 липня відбудеться закриття сесії

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив позачергове засідання парламенту в четвер.

«Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим», - сказав спікер.

Парубій наголосив, що у п'ятницю 12 липня відбудеться закриття сесії, і запросив народних депутатів бути присутніми в залі.

Перед цим депутати заслухали звіт заступника голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Уляни Фещук.

На вечірньому засіданні депутати відхилили проєкт постанови президента 10381 «Про звільнення Клімкіна П.А. з посади міністра закордонних справ України». Відповідно, подання Володимира Зеленського про призначення на пост міністра закордонних справ Вадима Пристайка не розглядалося.

Зазначимо, що сьогодні Рада ухвалила закон про хімічну кастрацію педофілів.

Крім того Рада прийняла Виборчий кодекс: перші вибори без мажоритарки пройдуть через чотири роки.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.