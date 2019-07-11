Рада прийняла Виборчий кодекс: перші вибори без мажоритарки пройдуть через чотири роки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після майже години спроб повернутись до розгляду правок Андрію Парубію вдалось зібрати необхідну кількість голосів

Народні депутати проголосували за проєкт Виборчого кодексу (№3112-1), який передбачає відкриті списки і скасування мажоритарки. За відповідне рішення проголосували 230 депутатів.

Перед цим спікер Андрій Парубій намагався повернутись до розгляду поправок. Це зайняло майже годину, весь час не вистачало 3-10 голосів.

Цим голосуванням депутати прийняли також правки, які були раніше відхилені, але на яких наполягала робоча група.

Серед них – близько 100 правок, які осучаснюють позиції по реєстру виборців. «Наприклад, тут є правки дозволяють дистанційно в електронному кабінеті виборцю змінити місце голосування без зміни виборчої адреси», - сказав один із авторів Виборчого кодексу Олександр Черненко.

Також залишили правку Сергія Власенко, згідно якої за політсилою закріплюється 10 «незгораємих» мандатів, якщо вони навіть в регіональних списках кандидати не набрали підтримки.

Виборчий поріг в першій редакцій становив 4%. Після консультацій робоча група підтримала поправку щодо встановлення виборчого бар’єру в 5%.

Даний кодекс набуває чинність з 1 грудня 2023 року – на наступні чергові парламентські і президентські вибори (окрім питань, пов’язаних з функціонуванням реєстрів виборців).

Нагадаємо, даний законопроєкт був поданий Андрієм Парубієм, Олександром Черненко та Леонідом Ємцем в жовтні 2015 року. Прийнятий в першому читанні в листопаді 2017 року. А з 6 червня 2019 року почали розглядати поправки до нього. Усього в документ було подано 4568 поправок. До сьогоднішнього дня жодна з правок не була прийнята.