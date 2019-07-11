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    Політика

    Рада прийняла Виборчий кодекс: перші вибори без мажоритарки пройдуть через чотири роки

    • Розсилка
    Рада прийняла Виборчий кодекс: перші вибори без мажоритарки пройдуть через чотири роки

    Після майже години спроб повернутись до розгляду правок Андрію Парубію вдалось зібрати необхідну кількість голосів

    Народні депутати проголосували за проєкт Виборчого кодексу (№3112-1), який передбачає відкриті списки і скасування мажоритарки. За відповідне рішення проголосували 230 депутатів.

    Перед цим спікер Андрій Парубій намагався повернутись до розгляду поправок. Це зайняло майже годину, весь час не вистачало 3-10 голосів.

    Цим голосуванням депутати прийняли також правки, які були раніше відхилені, але на яких наполягала робоча група.

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    Серед них – близько 100 правок, які осучаснюють позиції по реєстру виборців. «Наприклад, тут є правки дозволяють дистанційно в електронному кабінеті виборцю змінити місце голосування без зміни виборчої адреси», - сказав один із авторів Виборчого кодексу Олександр Черненко.

    Також залишили правку Сергія Власенко, згідно якої за політсилою закріплюється 10 «незгораємих» мандатів, якщо вони навіть в регіональних списках кандидати не набрали підтримки.

    Виборчий поріг в першій редакцій становив 4%. Після консультацій робоча група підтримала поправку щодо встановлення виборчого бар’єру в 5%.

    Даний кодекс набуває чинність з 1 грудня 2023 року – на наступні чергові парламентські і президентські вибори (окрім питань, пов’язаних з функціонуванням реєстрів виборців).

    Нагадаємо, даний законопроєкт був поданий Андрієм Парубієм, Олександром Черненко та Леонідом Ємцем в жовтні 2015 року. Прийнятий в першому читанні в листопаді 2017 року. А з 6 червня 2019 року почали розглядати поправки до нього. Усього в документ було подано 4568 поправок. До сьогоднішнього дня жодна з правок не була прийнята.

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