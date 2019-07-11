Рада прийняла Виборчий кодекс: перші вибори без мажоритарки пройдуть через чотири роки
Після майже години спроб повернутись до розгляду правок Андрію Парубію вдалось зібрати необхідну кількість голосів
Народні депутати проголосували за проєкт Виборчого кодексу (№3112-1), який передбачає відкриті списки і скасування мажоритарки. За відповідне рішення проголосували 230 депутатів.
Перед цим спікер Андрій Парубій намагався повернутись до розгляду поправок. Це зайняло майже годину, весь час не вистачало 3-10 голосів.
Цим голосуванням депутати прийняли також правки, які були раніше відхилені, але на яких наполягала робоча група.
Серед них – близько 100 правок, які осучаснюють позиції по реєстру виборців. «Наприклад, тут є правки дозволяють дистанційно в електронному кабінеті виборцю змінити місце голосування без зміни виборчої адреси», - сказав один із авторів Виборчого кодексу Олександр Черненко.
Також залишили правку Сергія Власенко, згідно якої за політсилою закріплюється 10 «незгораємих» мандатів, якщо вони навіть в регіональних списках кандидати не набрали підтримки.
Виборчий поріг в першій редакцій становив 4%. Після консультацій робоча група підтримала поправку щодо встановлення виборчого бар’єру в 5%.
Даний кодекс набуває чинність з 1 грудня 2023 року – на наступні чергові парламентські і президентські вибори (окрім питань, пов’язаних з функціонуванням реєстрів виборців).
Нагадаємо, даний законопроєкт був поданий Андрієм Парубієм, Олександром Черненко та Леонідом Ємцем в жовтні 2015 року. Прийнятий в першому читанні в листопаді 2017 року. А з 6 червня 2019 року почали розглядати поправки до нього. Усього в документ було подано 4568 поправок. До сьогоднішнього дня жодна з правок не була прийнята.