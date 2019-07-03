Посадовець Служби автомобільних доріг Київщини підозрюється в розтраті 700 тис. грн



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Службовій особі автодору повідомлено про підозру

Прокуратурою повідомлено про підозру посадовцю Служби автомобільних доріг Київської області в розтраті 700 тис. грн бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

«Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру посадовій особі Служби автомобільних доріг Київської області у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 КК України (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів)», - йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2016 року між Службою автомобільних доріг у Київській області та підприємством було укладено договір підрядних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги за 4 млн грн бюджетних коштів.

«У подальшому, заступник директора підприємства, використовуючи своє службове становище, з метою заволодіння бюджетними коштами, склав акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість, до яких вніс завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами фактично виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, які направив до Служби автомобільних доріг Київської області», - розповіли в прокуратурі.

У той же час службова особа Служби автомобільних доріг у Київській області, достовірно знаючи, що обсяги та вартість реально виконаних будівельних робіт не відповідають фактичним обсягам та вартості, підписав вищевказані акти чим підтвердив їх відповідність. Після цього, Служба автомобільних доріг Київської області перерахувала на користь підприємства грошові кошти за виконані роботи.

Втім, згідно з висновками судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних робіт на об’єкті становить понад 700 тис. грн, які підозрюваним відповідно розтрачено.