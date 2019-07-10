Збитки США від кібератак у 2018 році становили 45 млрд доларів
Експерти відзначають, що фінансові наслідки кіберзлочинності значно зростають, а кіберзлочинці стають більш кваліфікованими
Компанії США втратили 45 млрд доларів за 2018 рік внаслідок двох мільйонів кібератак.
Про це повідомляє на основі своїх досліджень Online Trust Alliance.
«Результати нашого звіту є похмурими. Фінансові наслідки кіберзлочинності значно зростають, а кіберзлочинці стають більш кваліфікованими. Таким чином, кількість кіберінцидентів та фінансових втрат є набагато більшими, ніж ми спостерігали до цього», - заявив технічний директор інтернет-асоціації Джеф Уілбур.
Зазначається, що за рік було зафіксовано близько двох мільйонів кіберінцидентів. Та, за словами експертів, 95% цих атак можна було уникнути просто посиливши заходи з кібербезпеки, до прикладу, навчати працівників компаній захисту конфіденційних даних.
Online Trust Alliance перераховує найпоширеніші випадки кібератак: атаки ланцюгів поставок товарів, маніпуляції з електронними поштами, атаки, пов’язані з криптовалютами, атаки органів влади, злам хмарних сервісів зберігання інформації та доступ до облікових записів.
Нагадаємо, нещодавно хакери викрали фото з бази прикордонної служби США.