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    Збитки США від кібератак у 2018 році становили 45 млрд доларів

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    За рік у США було зафіксовано близько двох мільйонів кібератак - Збитки США від кібератак у 2018 році становили 45 млрд доларів
    За рік у США було зафіксовано близько двох мільйонів кібератак

    Експерти відзначають, що фінансові наслідки кіберзлочинності значно зростають, а кіберзлочинці стають більш кваліфікованими

    Компанії США втратили 45 млрд доларів за 2018 рік внаслідок двох мільйонів кібератак.

    Про це повідомляє на основі своїх досліджень Online Trust Alliance.

    «Результати нашого звіту є похмурими. Фінансові наслідки кіберзлочинності значно зростають, а кіберзлочинці стають більш кваліфікованими. Таким чином, кількість кіберінцидентів та фінансових втрат є набагато більшими, ніж ми спостерігали до цього», - заявив технічний директор інтернет-асоціації Джеф Уілбур.

    Зазначається, що за рік було зафіксовано близько двох мільйонів кіберінцидентів. Та, за словами експертів, 95% цих атак можна було уникнути просто посиливши заходи з кібербезпеки, до прикладу, навчати працівників компаній захисту конфіденційних даних.

    Online Trust Alliance перераховує найпоширеніші випадки кібератак: атаки ланцюгів поставок товарів, маніпуляції з електронними поштами, атаки, пов’язані з криптовалютами, атаки органів влади, злам хмарних сервісів зберігання інформації та доступ до облікових записів.

    Нагадаємо, нещодавно хакери викрали фото з бази прикордонної служби США.

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