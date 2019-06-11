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    Хакери викрали фото з бази прикордонної служби США

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    Хакери викрали фото з бази прикордонної служби США

    У результаті зламування були викрадені фото мандрівників і номерних знаків їхніх автомобілів

    У Сполучених Штатах хакери отримали доступ до фотографій мандрівників і номерних знаків автомобілів у результаті зламування наприкінці травня.

    Про це повідомила Служба митного та прикордонного контролю (CBP), передає CNN.

    Згідно з повідомленням, 31 травня підрядник відомства завантажив зібрані прикордонною службою фотографії громадян і автомобільних номерів у власну мережу.

    «Мережа субпідрядника була скомпрометована умисним кібератакою», - розповіли в прикордонній службі.

    Зазначається, що служба повідомила Конгрес про те, що трапилося, і працює з правоохоронцями над встановленням розмірів витоку і можливими заходами.

    У CBP стверджують, що жодне фото поки не з'явилося в інтернеті.

    Хто стоїть за атакою і скількох осіб зачепило зламування, не повідомляється, також не називають підрядника, який допустив витік.

    Водночас джерело газети The New York Times стверджує, що в результаті атаки постраждали дані не більш як 100 тис. осіб.

    Джерело: РБК-Україна

    прикордонники США кібератака
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