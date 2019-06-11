Хакери викрали фото з бази прикордонної служби США
У результаті зламування були викрадені фото мандрівників і номерних знаків їхніх автомобілів
У Сполучених Штатах хакери отримали доступ до фотографій мандрівників і номерних знаків автомобілів у результаті зламування наприкінці травня.
Про це повідомила Служба митного та прикордонного контролю (CBP), передає CNN.
Згідно з повідомленням, 31 травня підрядник відомства завантажив зібрані прикордонною службою фотографії громадян і автомобільних номерів у власну мережу.
«Мережа субпідрядника була скомпрометована умисним кібератакою», - розповіли в прикордонній службі.
Зазначається, що служба повідомила Конгрес про те, що трапилося, і працює з правоохоронцями над встановленням розмірів витоку і можливими заходами.
У CBP стверджують, що жодне фото поки не з'явилося в інтернеті.
Хто стоїть за атакою і скількох осіб зачепило зламування, не повідомляється, також не називають підрядника, який допустив витік.
Водночас джерело газети The New York Times стверджує, що в результаті атаки постраждали дані не більш як 100 тис. осіб.
Джерело: РБК-Україна