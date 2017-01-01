  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Збройне протистояння у столиці Ємену: загинули понад 80 осіб

    В результаті вуличних боїв у єменській столиці більша частина кварталів перейшла в руки прихильників екс-президента країни
    У столиці Ємену Сані в результаті чотириденних зіткнень між повстанцями-хуситами і їх колишніми союзниками, прихильниками екс-президента Ємену Алі Абдалли Салеха загинули не менше 80 осіб. Про це повідомляє «Рбк». Як зазначається, в результаті вуличних боїв у єменській столиці більша частина кварталів перейшла в руки прихильників
    • Сьогодні, 04:49
    • Розсилка
    Ємен
    Ємен

    В результаті вуличних боїв у єменській столиці більша частина кварталів перейшла в руки прихильників екс-президента країни

    У столиці Ємену Сані в результаті чотириденних зіткнень між повстанцями-хуситами і їх колишніми союзниками, прихильниками екс-президента Ємену Алі Абдалли Салеха загинули не менше 80 осіб.

    Про це повідомляє «Рбк».

    Як зазначається, в результаті вуличних боїв у єменській столиці більша частина кварталів перейшла в руки прихильників екс-президента країни Алі Абдалли Салеха.

    У суботу, 2 грудня, він виступив із заявою, в якій закликав обидві сторони до перемир’я. «Люди повстали проти агресії ополченців Хаути», – сказав він.

    Він також зажадав, щоб збройні єменські війська утрималися від прийняття будь-яких розпоряджень від ополченців Хаути і закликали «відкрити нову сторінку з сусідніми країнами».

    Як повідомляє видання, зіткнення почалися коли партія GPC Салеха звинуватила Хаути в тому, що він увірвався у головну мечеть міста і випустив РПГ і гранати.

    До слова, через атаку терористів-смертників на ринку в місті Біу в штаті Борно на північному сході Нігерії загинули щонайменше 12 людей.

    Читайте також
    стрільба смерть Азія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ