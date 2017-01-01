Збройне протистояння у столиці Ємену: загинули понад 80 осіб

В результаті вуличних боїв у єменській столиці більша частина кварталів перейшла в руки прихильників екс-президента країни

У столиці Ємену Сані в результаті чотириденних зіткнень між повстанцями-хуситами і їх колишніми союзниками, прихильниками екс-президента Ємену Алі Абдалли Салеха загинули не менше 80 осіб. Про це повідомляє «Рбк». Як зазначається, в результаті вуличних боїв у єменській столиці більша частина кварталів перейшла в руки прихильників



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Ємен

В результаті вуличних боїв у єменській столиці більша частина кварталів перейшла в руки прихильників екс-президента країни

У столиці Ємену Сані в результаті чотириденних зіткнень між повстанцями-хуситами і їх колишніми союзниками, прихильниками екс-президента Ємену Алі Абдалли Салеха загинули не менше 80 осіб.

Про це повідомляє «Рбк».

Як зазначається, в результаті вуличних боїв у єменській столиці більша частина кварталів перейшла в руки прихильників екс-президента країни Алі Абдалли Салеха.

У суботу, 2 грудня, він виступив із заявою, в якій закликав обидві сторони до перемир’я. «Люди повстали проти агресії ополченців Хаути», – сказав він.

Він також зажадав, щоб збройні єменські війська утрималися від прийняття будь-яких розпоряджень від ополченців Хаути і закликали «відкрити нову сторінку з сусідніми країнами».

Як повідомляє видання, зіткнення почалися коли партія GPC Салеха звинуватила Хаути в тому, що він увірвався у головну мечеть міста і випустив РПГ і гранати.

До слова, через атаку терористів-смертників на ринку в місті Біу в штаті Борно на північному сході Нігерії загинули щонайменше 12 людей.