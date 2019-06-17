  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський прибув до Парижа

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції з офіційним візитом - Зеленський прибув до Парижа
    Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції з офіційним візитом
    Фото: Twitter Ізабель Дюмон

    Вихід до преси президентів Франції і України планується о 17:30

    Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Про це повідомила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон у Twitter.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Зеленський прибув до Парижа
    Зеленський прибув до Парижа
    Зеленський прибув до Парижа
    Фото: Twitter Ізабель Дюмон

    «Ласкаво просимо до Парижа, пане президенте Володимир Зеленський», - написала Дюмон. Відповідно до програми візиту, після прибуття глава держави відвідає найбільший у світі кампус стартапів Station F, відкритий президентом Франції у червні 2017 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Також повідомляється, що брифінг для преси за участю двох президентів запланований на 17:30 за українським часом.

    Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину. У програмі заплановані зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ