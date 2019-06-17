Зеленський прибув до Парижа



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Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції з офіційним візитом Фото: Twitter Ізабель Дюмон

Вихід до преси президентів Франції і України планується о 17:30

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Про це повідомила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон у Twitter.

«Ласкаво просимо до Парижа, пане президенте Володимир Зеленський», - написала Дюмон. Відповідно до програми візиту, після прибуття глава держави відвідає найбільший у світі кампус стартапів Station F, відкритий президентом Франції у червні 2017 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також повідомляється, що брифінг для преси за участю двох президентів запланований на 17:30 за українським часом.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину. У програмі заплановані зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.