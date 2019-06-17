Президент України відвідує Францію



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Володимир Зеленський зустрінеться з Еммануелем Макроном у Парижі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 червня здійснює робочий візит до Франції, а завтра, 18 червня вирушить до Німеччини. Протягом двох днів голова держави проведе зустрічі з вищим керівництвом цих країн, повідомляє пресслужба Адміністрації президента.

17 червня глава України вдруге зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

«Президент України Володимир Зеленський 17 червня відвідає з офіційним візитом Французьку Республіку, а 18 червня – Федеративну Республіку Німеччина. Програмою візитів передбачені зустрічі з керівництвом Франції і Німеччини, керівниками парламентів, а також представниками бізнесу», – повідомляли в Адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан анонсував візит президента України до Франції. «Найближчим часом президент Зеленський планує візит до Парижа, і президент нашої республіки Еммануель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту», - зазначив міністр. Глава МЗС Франції наголосив, що вони з президентом України вже проаналізували весь спектр українсько-французьких відносин.

Як повідомляв «Главком», у квітні ще у статусі кандидата в президента Володимир Зеленський уже зустрічався з лідером Франції у Парижі.