Зеленський: у Путіна є рік, аби укласти угоду і закінчити війну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський дав Путіну один рік на завершення війни

Український президент натякає на можливість перегляду Мінських домовленостей

Президент України Володимир Зеленський вважає, що може домовитись про угоду з Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні. Натомість погрожує піти з переговорів, якщо не буде прогресу з російським колегою. Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.

За словами Bолодимира Зеленського, українська влада може ще рік працювати над угодою про врегулювання конфлікту, але не довше. «Скільки ж можна тягнути кота за хвоста?», - риторично запитує президент.

Коментуючи зустріч з Bолодимиром Путіним у грудні під час саміту «Нормандської четвірки» у Парижі, Зеленський сказав, що та зустріч мала «декілька емоційних аспектів». Український президент вважає, що російський лідер почув його аргументи. «Думаю, він мене почув. У мене було таке відчуття. Сподіваюся, воно не помилкове», — зазначив Володимир Зеленський.

На думку глави держави, сторони повинні гнучко підходити до реалізації Мінських угод про врегулювання конфлікту, які були підписані Україною під тиском. Путін, як сказав Зеленський, неодноразово відмовлявся від його пропозицій з приводу компромісу в реалізації угод.

Президент України наголосив, що рік для досягнення прогресу відраховує з моменту проведення останнього нормандського саміту. Він зазначив, що «не віддасть п’ять років, які йому дав український народ, на реалізацію «Мінська», і додав, що у нього є «два або три плани», як діяти, якщо прогрес не буде досягнутий, проте президент України відмовився розголосити їх умови.

На думку президента України, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон, які також є учасниками «Нормандського формату», підтримують Україну, але слова Макрона про необхідність відновлювати відносини з Росією в українського Президента викликають велику насторогу.

Він переконаний, що неможливо грати на двох фронтах одночасно. Адже неможливо грати на двох фронтах одночасно.