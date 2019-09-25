Зеленський і прем’єр Швеції обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу
Зеленський відзначив важливість Швеції як партнера для України
На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном.
Про це інформує пресслужба глави держави.
Глава держави подякував прем’єр-міністру за всебічну підтримку України, зокрема, за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Сторони обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу.
«Ми не готові чекати ще 5 років, щоб переговори у Мінську дали результат», – наголосив Володимир Зеленський.
Глава Української держави також відзначив важливість Швеції як партнера для нашої країни, зокрема у торговельній сфері.
Володимир Зеленський закликав Стефана Льовена сприяти збільшенню шведських інвестицій в економіку України, серед іншого – в енергоефективність, переробку сміття тощо.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.