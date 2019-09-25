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    Зеленський і прем’єр Швеції обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу

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    Володимир Зеленський провів зустріч з Прем&rsquo;єр-міністром Швеції - Зеленський і прем’єр Швеції обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу
    Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Швеції
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський відзначив важливість Швеції як партнера для України

    На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном.

    Про це інформує пресслужба глави держави.

    Глава держави подякував прем’єр-міністру за всебічну підтримку України, зокрема, за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Сторони обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу.

    «Ми не готові чекати ще 5 років, щоб переговори у Мінську дали результат», – наголосив Володимир Зеленський.

    Глава Української держави також відзначив важливість Швеції як партнера для нашої країни, зокрема у торговельній сфері.

    Володимир Зеленський закликав Стефана Льовена сприяти збільшенню шведських інвестицій в економіку України, серед іншого – в енергоефективність, переробку сміття тощо.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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