Зеленський і прем’єр Швеції обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу



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Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Швеції Фото: president.gov.ua

Зеленський відзначив важливість Швеції як партнера для України

На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Глава держави подякував прем’єр-міністру за всебічну підтримку України, зокрема, за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Сторони обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу.

«Ми не готові чекати ще 5 років, щоб переговори у Мінську дали результат», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава Української держави також відзначив важливість Швеції як партнера для нашої країни, зокрема у торговельній сфері.

Володимир Зеленський закликав Стефана Льовена сприяти збільшенню шведських інвестицій в економіку України, серед іншого – в енергоефективність, переробку сміття тощо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.