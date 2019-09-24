Зеленський і Меркель обговорили підготовку зустрічі «нормандської четвірки»



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Президент України зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Фото: president.gov.ua

Зеленський поінформував Ангелу Меркель про безпекову ситуацію на сході України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Сторони обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Зеленський поінформував Ангелу Меркель про безпекову ситуацію на сході України, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської.

Глава держави підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі із використанням політико-дипломатичних механізмів.

Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході країни, а також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що «формула Штайнмайєра» не передбачає амністію для сепаратистів з незаконних формувань на Донбасі.

До слова, у четвер федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.