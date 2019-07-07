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    Зеленський і Туск відвідали Станицю Луганську і наблизилися на 500 м до позицій бойовиків

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    <p>Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туском, перебуваючи у Станиці Луганській, пройшли на 500 м далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення</p> - Зеленський і Туск відвідали Станицю Луганську і наблизилися на 500 м до позицій бойовиків

    Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туском, перебуваючи у Станиці Луганській, пройшли на 500 м далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення

    Фото: Офіс президента України

    Президент України пообіцяв відновити зруйнований міст, по якому люди змогли би діставатися до окупованої території і навпаки

    Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки в Луганську область відвідав Станицю Луганську й на понад півкілометра пройшов далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення. Разом з Президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський минув крайній пункт українських військових і дійшов до зруйнованого мосту, через який люди перетинають лінію розмежування та який планується відновити за умови дотримання перемир'я. Про це ідеться в повідомленні пресслужби глави держави.

    «Ми хочемо відбудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо», – сказав Володимир Зеленський.

    Президент наголосив, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.

    Окрім того, як повідомляється, Володимир Зеленський і Дональд Туск відвідали КСП 8-ї роти 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Збройних сил України, де заслухали доповідь про поточну безпекову ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.

    «Війська всі розведені. Командири готові. «Зради» жодної нема», – зазначив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

    Президент України поспілкувався із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо координації дій у цьому регіоні. Крім того, Глава держави оглянув позиції українських військових, перенесені в результаті розведення сил, і ознайомився з гуманітарними проектами на Донбасі, які реалізуються за підтримки Європейського Союзу.

    Нагадаємо, розведення сил та засобів в Станиці Луганській почалося у середу, 26 червня. Тоді українські підрозділи під наглядом спостерігачів ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу контрольно-пропускного пункту Станиця Луганська.

    27 червня українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків. Таким чином тоді було виконано перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганській.

    30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
    Володимир Зеленський Дональд Туск
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