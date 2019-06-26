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    Україна почала відводити війська зі Станиці Луганської

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    Біля Станиці Луганської почалося розведення сил - Україна почала відводити війська зі Станиці Луганської
    Біля Станиці Луганської почалося розведення сил
    Фото: Громадське

    Українські військові проведуть розведення сил у Станиці Луганській протягом трьох днів

    Командувач операції Об'єднаних сил Олександр Сірський зустрівся з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для обговорення питання розведення сил у Станиці Луганській. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    Як повідомляється, в ході зустрічі було домовлено, що розведення сил у Станиці Луганській відбудеться протягом трьох днів з 26 по 28 червня.

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    «Розведення сил і засобів на ділянці №1 сплановано проводити протягом трьох діб. У період з 26 по 28 червня. Ще одна доба дається на здійснення офіційної заяви про розведення сил і засобів. І ще одна доба на проведення інспектування СММ ОБСЄ виконання зобов'язань щодо розведення і оголошення результатів розведення сторін», - заявили у відомстві.

    Сірський наголосив, що українська сторона повністю готова до виконання взятих на себе зобов'язань і вже опівдні відвела один із підрозділів ЗСУ.

    «Поряд з цим, виникає занепокоєння щодо готовності до дзеркальних дій протилежної (сепаратистів - ред.) сторони. Особливо, щодо виведення з протилежного боку споруд КПВВ за межі ділянки розведення», - додали в штабі.

    Раніше повідомлялося про ескалацію ситуації на Донбасі. У вівторок, 25 червня, сепаратисти 32 рази порушили режим припинення вогню, поранено п'ятьох військовослужбовців, двоє отримали бойові травмування.

     

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