ОБСЄ стверджує, що розведення сил в Станиці Луганській відбулося



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Розведення сил та засобів в Станиці Луганській почалося у середу, 26 червня

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Як повідомляється, сьогодні, 30 червня, Місія отримала повідомлення від незаконних збройних формувань так званої «Луганської народної республіки» про завершення розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Раніше СММ ОБСЄ отримала підтвердження від української сторони.

Зазначається, що після оголошення про початок процесу розведення у середу, 26 червня, українські військові та бойовики впродовж декількох днів відходили від раніше займаних позицій.

«Збройні сили України проводили роботи по демонтажу укріплень та розмінування прилеглої території, а представники збройних формувань почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення», - йдеться у звіті ОБСЄ.

Нагадаємо, розведення сил та засобів в Станиці Луганській почалося у середу, 26 червня. Тоді українські підрозділи під наглядом спостерігачів ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу контрольно-пропускного пункту Станиця Луганська.

27 червня українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків. Таким чином тоді було виконано перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганській.