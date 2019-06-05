Зеленський має декілька претендентів на посаду міністра оборони



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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони на засіданні 5 червня не підтримав подання президента про звільнення міністра оборони Степана Полторака

Президент України Володимир Зеленський розглядає декілька кандидатур на посаду міністра оборони.

Про це журналістам сказав представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук у кулуарах Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони.

«У нас є декілька претендентів. Кінцеве слово - за президентом. Це виключне право президента... Це буде реалізовано негайно», - заявив Стефанчук.

Він підкреслив, що якби парламент проголосував за звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони, то нова кандидатура була би внесена відразу ж.

Як відомо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони на засіданні 5 червня не підтримав подання президента про звільнення міністра оборони Степана Полторака.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак залишатиметься на своїй посаді, допоки Верховна Рада не прийме відповідне рішення щодо його відставки.

Як повідомлялося, раніше Зеленський викликав Полторака на Банкову. Полторак заявив, що на зустрічі із Зеленським порадив йому призначити «гідного» міністра оборони.

Джерело: Укрінформ