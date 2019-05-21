Полторак залишатиметься міністром оборони до рішення Ради



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Степан Полторак напередодні подав заяву про свою відставку

Міністр оборони України, як і міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням президента України

Міністр оборони України Степан Полторака залишатиметься на своїй посаді допоки Верховна Рада не прийме відповідне рішення щодо його відставки.

Як повідомлялося, Зеленський викликав Полторака на Банкову.

Нагадаємо, напередодні Полторак подав заяву на ім'я президента України Володимира Зеленського про свою відставку. Сьогодні Степан Полторак пояснив журналістам, чому 20 травня подав рапорт про звільнення.

«Я рішення таке для себе прийняв, про це сказав президенту ще позавчора, до інавгурації, що я завтра напишу заяву про звільнення. Я не міг її написати раніше, тому що Володимир Олександрович став президентом тільки вчора», - сказав Полторак.

До відома, у статті 9 закону України «Про Кабінет Міністрів України» говориться, що міністр оборони України і міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням президента України.