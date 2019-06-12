Зеленський наступного тижня відвідає Берлін та Париж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Візити Зеленського за кордон заплановані 17-18 червня Фото: пресслужба президента України

У Берліні президент Володимир Зеленський матиме зустріч із Ангелою Меркель та президентом Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 червня вперше проведе зустріч в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на інформацію офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта.

За його словами, це буде перша зустріч Меркель із Зеленським. «Вони вже розмовляли одне з одним по телефону, але поки що не зустрічалися», - зазначив представник кабміну ФРН.

Раніше в адміністрації німецького президента заявили, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 18 червня прийме Зеленського у своїй берлінській резиденції Бельвю.

«Канцлер також прийме Зеленського цього дня», - сказав Зайберт.

Також, за даними агентства, 17 червня Зеленський відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що президент України Володимир Зеленський планує найближчим часом відвідати з візитом столицю Франції.