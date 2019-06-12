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    Зеленський наступного тижня відвідає Берлін та Париж

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    Візити Зеленського за кордон заплановані 17-18 червня - Зеленський наступного тижня відвідає Берлін та Париж
    Візити Зеленського за кордон заплановані 17-18 червня
    Фото: пресслужба президента України

    У Берліні президент Володимир Зеленський матиме зустріч із Ангелою Меркель та президентом Німеччини

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 червня вперше проведе зустріч в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на інформацію офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта.

    За його словами, це буде перша зустріч Меркель із Зеленським. «Вони вже розмовляли одне з одним по телефону, але поки що не зустрічалися», - зазначив представник кабміну ФРН.

    Раніше в адміністрації німецького президента заявили, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 18 червня прийме Зеленського у своїй берлінській резиденції Бельвю.

    «Канцлер також прийме Зеленського цього дня», - сказав Зайберт.

    Також, за даними агентства, 17 червня Зеленський відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що президент України Володимир Зеленський планує найближчим часом відвідати з візитом столицю Франції.

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