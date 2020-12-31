Зеленський назвав переваги від китайської вакцини Sinovac

Через механізм COVAX Україна хоче отримати до 16 млн доз вакцини

Україна працює над збільшенням надання обсягу вакцини проти COVID-19 через механізм COVAX до 16 млн доз та продовжує перемовини з усіма виробниками вакцин у світі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент України Володимир Зеленський.

«Також працюємо над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз. Але продовжуємо переговори й з усіма іншими виробниками вакцин проти ковіду, чия продукція визнана світом як ефективна та безпечна», – сказав глава держави. Він також додав, що поки Україна може отримати 8 млн доз.

Президент також дав оцінку підписаному контракту між МОЗ і китайською компанією Sinovac Biotech про пряме постачання вакцини Sinovac.

«Це досвідчена компанія. Вона виробляє щороку сотні мільйонів доз різних вакцин, їхня якість визнана у світі. Це факт. Простий, надійний, не спекулятивний факт. Незалежно від обов’язкового хайпу з боку політичних чи антивакцинних опонентів», - запевнив Зеленський.

Він назвав великим плюсом той факт, що розробка вакцини не була заполітизованим завданням, вона не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій.

«Коли буде вакцина? В найкоротші терміни. Люди отримають її лише після офіційної реєстрації. Зараз практично всі вакцини проходять етап юридичної легалізації в рідних юрисдикціях. Але контрактують вакцини вже на цьому етапі – бо велика черга й великі сподівання на їхню дієвість. Реєстрація можлива вже на початку січня або в країні –виробнику, або в одній з країн Європи, або у США. Реєстрація повинна бути такою, щоб не викликала жодного сумніву. Це ще один факт. Тож, абсолютно реально отримати вакцину

Як повідомляв «Главком», МОЗ уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.