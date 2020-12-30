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    Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу

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    Україна уклала контракт на 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech - Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу
    Україна уклала контракт на 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech

    Постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким нашій країні гарантовано отримання 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно

    Україна отримає 1,8 млн доз вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech.

    Про це повідомляє Офіс президента.

    Таке постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким нашій країні гарантовано отримання 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно.

    У повідомленні йдеться, що переговори МОЗ вело з вересня 2020 року. 

    Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. Відомо, що вона щорічно виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу. Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включно з пташиним, паротиту. Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти ковіду у кількості 50 мільйонів доз вже ухвалила зокрема Туреччина.

    «Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним», - йдеться в повідомленні.

    Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, ІІІ фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується III фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року.

    Відповідно, на січень наступного року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

    Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні. Йдеться про закупівлю 1 800 000 доз за ціною 504 грн за дозу.

    За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

    За останніми даними у світі від ковіду вакцинувалося вже 5 млн людей. Вакцинація триває у 22 країнах. 

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

    Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

    Як повідомлялося, наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

    Зазначимо, що 30 грудня Британія першою у світі схвалила вакцину AstraZenecaМіністр охорони здоровʼя Метью Генкок повідомив, що робити щеплення нею почнуть 4 січня і це допоможе прискорити вакцинацію країни, яка стартувала 8 грудня.


    Теги: Китай Україна щеплення вакцинація Офіс президента
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