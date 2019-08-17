Зеленський передумав розпродавати «зайві» літаки з президентського авіапарку



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Зеленський ще у якості кандидата в президенти, заявляв, що авіапарк президента потрібно розпродати

Державне авіаційне підприємство (ДАП) Україна поки не буде розпродавати президентський авіапарк.

Про це повідомляє DW.

На балансі ДАП «Україна« нині перебуває сім повітряних суден: літаки A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертольоти Мі-8МТВ-1 і два літаки Іл-62М. Два останніх - виведені з експлуатації, а один з вертольотів не виконує польотів з технічних причин.

Такі дані навів тимчасово виконуючий обов'язки директора ДАП «Україна» Олег Крайній.

Зазначається, що зараз для перевезення вищих посадових осіб держави підприємство використовує три літаки (Airbus A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В) і один робочий вертоліт (Мі-8МТВ-1).

«Державне авіаційне підприємство« Україна не ініціювало виставлення на торги для продажу повітряні судна, які експлуатує», - повідомив глава ГАП.

Більш того, держпідприємству не вистачає літаків власного авіапарку для виконання літерних рейсів. Тому ГАП залучає для цього приватні компанії, зазначив Крайній.

Нагадаємо, від час президентської кампанії Володимир Зеленський ще у якості кандидата в президенти, заявляв, що авіапарк президента потрібно розпродати.

Відповідаючи на запитання, чи буде він літати на президентському літаку або користуватися регулярними авіарейсами, кандидат сказав: «Наскільки я знаю, там два літаки... Три? Продати. Ну, звичайно, продати до бісової матері».

Експерт транспортної галузі, колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава вважає: якщо авіафлот ДАП «Україна» буде розпроданий, а для літерних перевезень залучатимуть приватні компанії, то це вдарить по платникам податків. За інформацією ДУС, на утримання Державного авіаційного підприємства «Україна» у 2019 році заплановано майже 231 мільйон гривень, з яких, станом на перше серпня, виділено 140,5 мільйона гривень.

«Винаймання приватних літаків це в рази дорожче, аніж мати в розпорядженні державні повітряні судна. Західний досвід свідчить, що у європейських країнах є підрозділи і державні літаки для авіаобслуговування перших осіб держави», - каже Кава.

Він впевнений, що, попри свої обіцянки, Володимир Зеленський не стане розпродавати державні літаки, якими активно користується вже третій місяць свого президентства.

«Літати рейсовими літаками - це така ж порожня передвиборча обіцянка Зеленського, як і перенесення Офісу президента з центру Києва. Звичайний піар», - каже Олександр Кава.