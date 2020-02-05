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    Зеленський першим отримав Кваліфікований електронний підпис (фото)

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    Президент Володимир Зеленський скористався новим сервісом МВС&nbsp; - Зеленський першим отримав Кваліфікований електронний підпис (фото)
    Президент Володимир Зеленський скористався новим сервісом МВС 

    Також президент отримав ID-картку

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні став власником ID-картки та отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

    «Президент України Володимир Зеленський долучився до 4,4 млн власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Welcome у сучасну цифрову Україну», - написав міністр.

    Нагадаємо, презентація мобільного застосунку «Дія» та національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова грамотність» за участю президента України відбудеться 6 лютого.

    МВС міністр Арсен Аваков паспорт документи технології Володимир Зеленський президент
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