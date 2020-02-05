Зеленський першим отримав Кваліфікований електронний підпис (фото)



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Президент Володимир Зеленський скористався новим сервісом МВС

Також президент отримав ID-картку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні став власником ID-картки та отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Президент України Володимир Зеленський долучився до 4,4 млн власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Welcome у сучасну цифрову Україну», - написав міністр.

Президент України @ZelenskyyUa долучився до 4,4 млн. власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Welcome у сучасну цифрову Україну! pic.twitter.com/uGkkQ1tZ4v — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 5, 2020

Нагадаємо, презентація мобільного застосунку «Дія» та національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова грамотність» за участю президента України відбудеться 6 лютого.