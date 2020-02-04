Мінцифри оголосило нову дату презентації додатку «Дія»



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Стало відомо, коли українцям презентують додаток та національну онлайн-платформу «Дія. Цифрова грамотність»

У першу чергу буде запущено електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Презентація мобільного додатку «Дія» та національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова грамотність», що мала відбутись минулого тижня, перенесена на 6 лютого. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

«Вже післязавтра відбудеться презентація унікальних для України проектів – мобільного застосунку «Дія» та національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова грамотність!», - повідомили у міністерстві у вівторок.

Як зазначають у Мінцифри, «Дія» – це мобільний застосунок, покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. У першу чергу буде запущено електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

«Дія. Цифрова грамотність» – це перша національна онлайн-платформа, що допоможе українцям освоїти базові цифрові навички, батькам захистити дітей від небезпеки в Інтернеті, а вчителям – робити уроки ще цікавішими за допомогою онлайн-інструментів. У заході візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков», - йдеться у повідомленні міністерства.

Як відомо, ще у грудні в Україні почали тестувати «водійські права у смартфоні».

Крім того, Кабінет міністрів України планує впровадити електронні паспорти вже до кінця лютого. В уряді попереджають, що електронні паспорти не замінять звичайні і не дозволять використовувати смартфон для мандрівок за кордон, проте в «більшості побутових ситуацій» про фізичний паспорт можна буде забути.

Також нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт підвищення цифрової грамотності українців. Зокрема там випустили перші серії спеціального освітнього серіалу.

Крім того Гончарук обіцяє впровадити електронні учнівські та студентські квитки вже цього року.