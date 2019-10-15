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    Зеленський підписав закон, що дозволяє «прослушку»

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    Зеленський підписав закон, що дозволяє «прослушку»

    Документ повернутий до парламенту з підписом президента

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 187-IX, що дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державного бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ.

    Такі дані містяться у картці законопроєкта на офіційному порталі Верховної Ради.

    «15.10.2019 повернуто з підписом президента», - йдеться у таблиці.

    Відповідно до закону, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи не тільки Нацполіції, але й НАБУ і ДБР. При цьому НАБУ дозволили наймати не тільки гласних, а й негласних співробітників.

    Крім того, документом зберігається право оскарження повідомлення про підозру. Норми закону набудуть чинності на наступний день після офіційного опублікування.

    Нагадаємо, парламент 4 жовтня у повторному другому читанні прийняв законопроект №1009 авторства президента Володимира Зеленського. Відзначимо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти проект закону про прослуховування народних депутатів у другому читанні, але не піднімати питання зняття депутатської недоторканності і внесення змін в закон України про статус народного депутата.

     

    Верховна Рада СБУ НАБУ закон Володимир Зеленський розслідування Державне бюро розслідувань права людини
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