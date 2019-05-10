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    Зеленський побував у Кривому Розі у батьків (відео)

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    Зеленський побував у Кривому Розі у батьків (відео)

    У Кривому Розі Зеленський поспілкувався з місцевими жителями

    Новообраний президент України Володимир Зеленський побував у Кривому Розі у батьків.

    Місцеві мешканці оприлюднили у соцмережі відео, на якому Зеленський з валізою направляється до багатоповерхового будинку, де проживають його рідні.

    Крім того, опубліковано відео, на якому президент фотографується і спілкується з місцевими жителями.

    Як відомо, 9 травня Зеленський відвідав могилу свого дідуся Семена Зеленського.

    За словами Зеленського, дідусь пройшов усю війну і залишився в його пам'яті одним із тих героїв, які захистили Україну від нацистів.

    Нагадаємо, у День пам’яті та примирення новообраний президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів Другої світової війни Івана Залужного та Параскеву Зеленчук-Потяк. 8 травня Зеленський прилетів літаком у Запоріжжя.

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