Зеленський побував у Кривому Розі у батьків (відео)



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У Кривому Розі Зеленський поспілкувався з місцевими жителями

Новообраний президент України Володимир Зеленський побував у Кривому Розі у батьків.

Місцеві мешканці оприлюднили у соцмережі відео, на якому Зеленський з валізою направляється до багатоповерхового будинку, де проживають його рідні.

Крім того, опубліковано відео, на якому президент фотографується і спілкується з місцевими жителями.

Як відомо, 9 травня Зеленський відвідав могилу свого дідуся Семена Зеленського.

За словами Зеленського, дідусь пройшов усю війну і залишився в його пам'яті одним із тих героїв, які захистили Україну від нацистів.

Нагадаємо, у День пам’яті та примирення новообраний президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів Другої світової війни Івана Залужного та Параскеву Зеленчук-Потяк. 8 травня Зеленський прилетів літаком у Запоріжжя.