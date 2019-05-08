Зеленський прилетів у Запоріжжя до ветеранів



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Новообраний президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів Другої світової війни Івана Залужного та Параскеву Зеленчук-Потяк Фото: Facebook Володимира Зеленського

Зеленський зустрівся із ветеранами Другої світової війни Іваном Залужним та Параскевою Зеленчук-Потяк

У День пам’яті та примирення новообраний президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів Другої світової війни Івана Залужного та Параскеву Зеленчук-Потяк.

Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

Як зазначається, Івану Залужному 10 травня виповниться 101 рік. Він - капітан першого рангу морської піхоти ВМФ СРСР, учасник Другої світової війни. Нагороджений численними орденами та медалями. Втратив єдиного внука – Івана Гутніка-Залужного під час війни на Донбасі.

«Параскева Зеленчук-Потяк у 13 років стала зв’язковою в УПА. Передавала інформацію, провіант, плела светри», - говориться у повідомленні.

«Ми вшановуємо та вклоняємося перед усіма, хто боровся проти нацизму та загинув за Україну в роки Другої світової війни. Перед кожним, хто віддав своє життя заради миру. Миру, якого сьогодні так потребує Україна. Миру, запорукою якого стане єдність усіх українців. Для того, щоб у майбутньому нас об’єднували лише перемоги», - підкреслюється на сторінці Зеленського у соцмережі.

8 травня Зеленський прилетів літаком у Запоріжжя, повідомили місцеві ЗМІ. В аеропорту він пересів в авто і попрямував на дачу до ветерана Другої світової Івана Залужного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Это Запорожье (@its_zp) 8 Май 2019 в 4:46 PDT

Нагадаємо, цьогоріч у Києві пройде традиційне відзначення Дня пам'яті та примирення та 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Міська рада Києва вже затвердила план урочистих подій на День перемоги. Відтак, параду не буде, натомість буде покладання квітів до могил воїнів та інша пам'ятна програма.