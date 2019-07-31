Зеленський поцікавився, скільки грошей треба на ремонт аеропорту в Черкасах



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«Ви зверталися до бізнесу, великих підприємств області, щоб вони допомогли з фінансуванням?» – поцікавився Зеленський в Черкасах Фото: Пресслужба президента України

За словами місцевих чиновників, будівництво в аеропорту Черкас можна розбити на черги й паралельно запустити авіасполучення

Під час робочої поїздки на Черкащину у середу, 31 липня, президент Володимир Зеленський оглянув Черкаський аеропорт, де проходить капітальний ремонт злітно-посадкової смуги, розпочатий у 2018 році.

«Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт», – наголосив Зеленський, якого цитує пресслужба президента.

Директор летовища Іван Далібожак заявив, що вартість робіт становить 128 млн грн. Також є проектна документація на перон і рульову доріжку.

За словами директора летовища, до 1 грудня смугу планують здати в експлуатацію.

«Президент запитав, скільки потрібно коштів і часу, щоб повністю завершити комплекс. За словами місцевих чиновників, для цього необхідно два роки і близько 750 млн грн, водночас будівництво можна розбити на черги й паралельно запустити авіасполучення», - повідомили в пресслужбі.

«Ви зверталися до бізнесу, великих підприємств області, щоб вони допомогли з фінансуванням?» – поцікавився глава держави.

Зі свого боку заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук повідомив, що переговори з бізнесом проводяться, однак бізнес чекає на формування нового уряду.

Як відомо, Черкаський аеропорт було відкрито у 1984 році. Він мав статус міжнародного та обслуговував до 80 рейсів на добу.

Регулярне авіаційне сполучення літаками в аеропорту не здійснюється з 1997 року, остаточно він припинив приймати літаки у 2001 році. У 2018-му розпочато капітальний ремонт смуги. Будівельна готовність об’єкта на середину липня 2019 року складає 43%.

Раніше повідомлялося, що до Черкас на гелікоптері прилетів президент Володимир Зеленський.