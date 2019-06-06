Зеленський послав свій президентський літак в Грузію за 10 дітьми українки
Матір дітей Юлію Сусляк затримали, коли вона перевозила на територію окупованої Абхазії 10 дітей, семеро з яких народилися протягом одного року від сурогатних матерів
Президент Володимир Зеленський направив до Грузії свій президентський борт за 10 дітьми українки Юлії Сусляк з Хмельниччини, яку підозрюють у торгівлі дітьми.
Про це написала у Facebook речник президента України Юлія Мендель.
«Там перебуває Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба за дорученням Володимира Зеленського. Він уже зустрівся з представниками Генеральної прокуратури та Міністерства праці, здоров’я і соціальних справ Грузії для вирішення питання оформлення необхідних документів для повернення дітей», - зазначила Мендель.
Як відомо, матір дітей Юлія Сусляк, яка перевозила на територію окупованої Абхазії 10 дітей, семеро з яких народилися протягом одного року від сурогатних матерів, була затримана правоохоронцями на грузинському кордоні.
Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у Грузії затримали громадянку України, яку підозрюють у торгівлі дітьми. Щодо українки працівники правоохоронних органів Грузії проводять слідчі дії.
Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба за дорученням Володимира Зеленського провів у Грузії зустрічі з метою повернення в Україну 10 дітей з Хмельниччини.