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    Зеленський послав свій президентський літак в Грузію за 10 дітьми українки

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    Зеленський послав свій президентський літак в Грузію за 10 дітьми українки

    Матір дітей Юлію Сусляк затримали, коли вона перевозила на територію окупованої Абхазії 10 дітей, семеро з яких народилися протягом одного року від сурогатних матерів

    Президент Володимир Зеленський направив до Грузії свій президентський борт за 10 дітьми українки Юлії Сусляк з Хмельниччини, яку підозрюють у торгівлі дітьми.

    Про це написала у Facebook речник президента України Юлія Мендель.

    «Там перебуває Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба за дорученням Володимира Зеленського. Він уже зустрівся з представниками Генеральної прокуратури та Міністерства праці, здоров’я і соціальних справ Грузії для вирішення питання оформлення необхідних документів для повернення дітей», - зазначила Мендель.

    Як відомо, матір дітей Юлія Сусляк, яка перевозила на територію окупованої Абхазії 10 дітей, семеро з яких народилися протягом одного року від сурогатних матерів, була затримана правоохоронцями на грузинському кордоні.

    Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у Грузії затримали громадянку України, яку підозрюють у торгівлі дітьми. Щодо українки працівники правоохоронних органів Грузії проводять слідчі дії.

    Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба за дорученням Володимира Зеленського провів у Грузії зустрічі з метою повернення в Україну 10 дітей з Хмельниччини.

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