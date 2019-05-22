У Грузії затримали українку. Жінку підозрюють у торгівлі дітьми



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Затримана українка – багатодітна матір, яка має 10 дітей, семеро з яких народжені сурогатними матерями

У Грузії затримали громадянку України, яку підозрюють у торгівлі дітьми.

Про це 22 травня повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, затримання сталося 26 квітня. Щодо українки працівники правоохоронних органів Грузії проводять слідчі дії.

«Українка – багатодітна мати, яка має 10 дітей, семеро з яких народжені сурогатними матерями. На звернення до представників посольства України в Грузії було повідомлено, що діти розміщені в двох прийомних сім’ях – по п’ятеро в кожній», - розповіла Денісова.

Омбудсмен зазначила, що консульський працівник посольства на постійній основі бачиться з дітьми підозрюваної.

«Стан дітей задовільний, проте одному хлопчику потрібні регулярні обстеження у зв’язку з хронічним захворюванням. Тому посольство звернулося до Міністерства охорони здоров’я Грузії з проханням забезпечити проведення регулярних обстежень», - написала Денісова.

«З метою захисту життя і здоров’я дітей я звернулася до міністра закордонних справ України та міністра соціальної політики України щодо вжиття негайних заходів реагування та повернення дітей в Україну. Зараз бабуся дітей займається оформленням опіки над онуками. Це буде правовою підставою для повернення дітей в Україну», - повідомила Денісова.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко звільнив уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу.