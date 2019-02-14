Зеленський поставив колишнього гравця КВК координувати вибори у Хмельницькому



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Кандидат у президенти Володимир Зеленський і Андрій Біньковський.

Андрій Біньковський брав участь у хмельницькій команді «Три товстуни»

У Хмельницькому представником виборчої кампанії кандидата у президента, коміка Володимира Зеленського став колишній гравець КВК з місцевої команди «Три товстуни» Андрій Біньковський.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фейсбук-сторінку спільноти «Зе! команда».

До кінця серпня 2012 року Біньковський разом із Вадимом Мичковським (більш відомий за сценічним псевдонімом Дядя Жора) і Русланом Стефанчуком були співзасновниками молодіжної громадської організації «Хмельницький обласний КВН-Клуб «Три товстуни».

Нині Руслан Стефанчук - член-кореспондент Національної академії правових наук України та доктор юридичних наук і, за словами Володимира Зеленського, є «його ідеологом».

«У нього (Стефанчука - «Главком») професійна команда з різних міст - Київ, Харків, Хмельницький», - зізнався кандидат у президенти.

Нагадаємо, що у кінці січня 2019 року Володимир Зеленський опублікував свою передвиборчу програму. А за півтора місяця до виборів, кандидат оголошує список людей, на яких він спиратиметься у регіонах. У молодій команді (середній вік становить приблизно 35 років) – переважно колишні гравці КВК, учасники «Ліги сміху», організатори вечірок та ресторатори.

Більше читайте у статті «Главкома» «Ліга сміху. З кого складається команда Зеленського (Досьє)»