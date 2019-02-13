Ліга сміху. З кого складається команда Зеленського (Досьє) вибори-2019

Хто поведе Зеленського до президентського крісла фото: tsn.ua

Лідер «Студії Квартал 95» та кандидат у президенти представив людей, на яких він буде спиратись по всій країні

Партія «Слуга народу» в перший рік свого існування залишалася абсолютно віртуальним проектом: політична сила не мала ніякого майна, не витрачалась ні на зарплати, ні на оренду приміщень, ні на публічні заходи, ні на рекламу. Фінансовий звіт політичної сили містив лише інформацію про офіс у 4 кв. м, а перші гроші на рахунку «Слуги народу» з’явилися лише у третьому кварталі 2018 року: спонсор перерахував партії 4600 грн.

Але такий застій не заважав стрімкому росту рейтингів і «Слуги…», і її лідера. Інфантильного виборця мало цікавила суть, він йшов за яскравим образом, і у підсумку зробив із Зеленського одного з головних претендентів на посаду президента.

У кінці січня 2019-го Зеленський опублікував свою передвиборчу програму. І ось лише зараз, за півтора місяця до виборів, кандидат оголошує список людей, на яких він спиратиметься у регіонах.

У молодій команді (середній вік становить приблизно 35 років) – переважно колишні гравці КВК, учасники «Ліги сміху», організатори вечірок та ресторатори. Знайомтесь, ці люди збираються керувати країною!

Представники Зе!команди у регіонах

Волинь

Валерій Стернійчук

37 років, працює івент-менеджером, займається тим, що організовує культурно-розважальні заходи.

У минулому Стернійчук грав у КВК – був учасником місцевої команди КВН «Віограф», зараз очолює студентську «Лігу сміху Волині».

Займався також громадською діяльністю: був головою організації «Волинський актив молоді», входить до складу громадської ради при луцькому міському голові. Що цікаво, одним із власників цієї ГО, окрім Стернійчука, є Костенко Андрій Олександрович (теж колишній гравець КВК). Людина з таким ім’ям зазначена також як менеджер Офісу розвитку кварталу при фонді «Новий Луцьк». Цей фонд належить Ігорю Палиці, який є партнером та соратником Ігоря Коломойського, і тепер очолює Волинську облраду.

Треба визнати, що у Стернійчука і раніше були спроби зайти у політику. У 2015 році він балотувався до Луцької міської ради за списками партії «Укроп».

Донецька область

Володимир Воронов

Володимир Воронов є переселенцем з Донеччини, йому 40. Має власне брендингове агентство Voronovagency. На сайті агентства вказано, що його стратегічний партнер – «Квартал-Концерт», з яким співпрацюють з 2014 року.

Закарпаття

Ігор Кривошеєв

33 роки. Колишній гравець у КВК – був капітаном ужгородської команди «Тяп-ляп». Працює в компанії з організації святкових заходів.

Київська область

Ольга Коваль

Кандидат технічних наук з 2016 року, доцент Національного університету харчових технологій. Працювала у Київському обласному хлібопекарському комплексі «Кулиничі» (посаду не уточнює), але зараз викладає та займається науковою діяльністю.

Луганська область

Максим Ткаченко

Луганчанин, 35 років. До війни Ткаченко керував компанією «Майстер-шоу» і займався організацією концертів. Після початку воєнних дій переїхав до Києва, де відкрив компанію «Квартал-концерт» спільно з Володимиром Зеленським, з яким був знайомий до переїзду в столицю.

«Квартал-Концерт» проводить концерти та гастрольні тури студії «Квартал 95», проекту «Країна У», проекту «Ліга сміху», Ірини Білик, Тіни Кароль, Jamalа, Потапа і його підопічних, Олега Винника та багатьох інших українських зірок.

Львівська область

Ростислав Тістик

Менеджер за освітою, йому 25. Має впливових родичів. Батько Ярослав Тістик – колишній депутат Львівської міської ради від партії «Свобода», дядько – теж «свободівець», колишній депутат Львівської облради Володимир Тістик. Ярослав та Володимир Тістики мають інтерес у будівельному бізнесі, опинялись в епіцентрі скандалів. Як повідомляло видання «Наші Гроші. Львів», компанія ТзОВ «СВ», яка їм належить, стала власником у 2005 році нежитлової будівлі загальною площею 126,5 кв. м на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові. Але після того, як ТОВ «СВ» самовільно, без необхідних дозволів, здійснило реконструкцію будівлі, 126,5 кв. м перетворилися на 612,3 кв. м.

Житомирська область

Євген Яремчук

Медіаменеджер, 44 роки. У 1990-х роках був продюсером гурту Second River - тепер «Друга ріка». Зараз Яремчук є директором фірми «Ростмедіа.ТВ», яка займається розміщенням реклами на телебаченні, радіо та в інтернеті, володіє сайтом Житомир.info.

Має також спільний бізнес з родиною колишнього заступника мера Житомира Матвія Хренова (у липні 2018-го Хренов став радником керівника Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун на громадських засадах). Яремчук та дружина Хренова Олена є співзасновниками центру реабілітації та здоров’я спини «Відновлення».

На аукціоні 19 жовтня 2017 року Яремчук за 13,6 млн грн придбав у Житомирі триповерхову будівлю – так званий будинок Трибеля.

Яремчук після Революції гідності був членом житомирського осередку «Самопоміч».

Сумська область

Михайло Ананченко

24-річний помічник мера Сум Олександра Лисенка («Батьківщина»), з січня 2018 року.

Відомий також як студентський мер Сум (2016), студентський президент України (2016-2017) і керівник ГО «Українська молодіжна Рада». Навчався Ананченко в Сумському державному педагогічному університеті імені Макаренка, під час навчання очолював профспілковий комітет вишу. Бувши головою профспілки, Ананченко брав участь в організації студентських заходів, які проводились під патронатом «Батьківщини».

Харківська область

Павло Сушко

39 років. Генеральний продюсер кінокомпанії Prime Story Pictures, яку сам і заснував у 2018 році, член Української кіноакадемії та Європейської кіноакадемії. Став продюсером повнометражного художнього фільму «Dzidzio Контрабас», за яку в 2018 році отримав нагороду «Золота Дзиґа» (номінація вибір глядача).

Перед тим як потрапити у шоу-бізнес, працював на державній службі.

На сторінці «Команда Зеленського» розповідають, що Сушко і Зеленський познайомились на початку 2000-х років на зйомках фільму у Харкові.

З 2010 по 2015 пройшов усі ступені кіновиробництва від адміністратора до виконавчого продюсера на різних кінопроектах.

Черкаська область

Володимир Зозуля

Підприємець-ресторатор, власник готельно-ресторанного комплексу «Апельсин» у Черкасах. Є керівником ТОВ «Апельсин-комфорт» (готельна справа), ТОВ «Євробудкомфорт-2016» (будівництво житлових і нежитлових будівель), співзасновником ТОВ «Сервіс Люкс (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування).

Потрапив у будівельний скандал, коли у 2017 році планував побувати п’ятиповерхову будівлю в історико-археологічній зоні Черкас Замкова гора – на схилах Дніпра, але від цієї ідеї відмовився.

Буковина

Віталій Другановський

44 роки. Ресторатор, веде бізнес з надання послуг швидкого харчування, володіє китайським рестораном у центрі Чернівців. Дружина Другановського Лілія працює в Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області.

Чернігівська область

Павло Халімон

35 років. Підприємець – директорТоВ «Агро-Хаус», раніше працював у реєстраційній службі та Прилуцькому суді.

Людина з таким віком і ім’ям – Халімон Павло 1983 року народження, начальник реєстраційної служби Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області – боровся за крісло мера Прилук 2014 року як самовисуванець. А у 2015 році намагався потрапити по мажоритарному округу до Чернігівської обласної ради 7-го скликання, але вже від партії «Наш край».

Рівненська область

Дмитро Соломчук

38-років. Директор компанії «Агроцентр», яка з 2006 року займається виробництвом та продажем запчастин до сільгосптехніки.

Соломчук – не новачок у політиці. У 2014 році заснував громадську організацію «Час-Дій», а також співпрацював з Рівненським осередком Аграрної партії, брав участь у заходах, організованих цією політсилою.

Запорізька область

Михайло Крячко

Політтехнолог, який декілька років працював у міськраді Запоріжжя та в ОДА головним спеціалістом організаційного відділу апарату. Зараз у Facebook зазначає, що працює SМM-спеціалістом.

Івано-Франківська область

Олена Вінтоняк

Зі сторінки Facebook Олени Вінтоняк відомо, що вона вивчала правознавство у Прикарпатському національному університеті ім. Стефаника. Поки що Олена не є активним користувачем соцмереж, і лише нещодавно зареєструвалась у Facebook: всі друзі були додані у лютому місяці. Її прізвище та ім’я зазначене серед керівників громадської організації «Громадський актив Івано-Франківська», яка існує з 2016 року.

Тернопільська область

Віктор Гевко

З5 років. Ще один комік у команді Зеленського, відомий своєю роботою як актор телевізійного шоу «Країна У», «Одного разу під Полтавою». Гевко 35 років, він є капітаном тернопільської команди КВК «VIP», зараз працює ведучим шоу-програм.

Окрім роботи на телебаченні, має і політичний досвід: у 2015 році він балотувався у депутати Тернопільської обласної ради від «Блоку Петра Порошенка», але мандату тоді так і не отримав.

Кривий Ріг

Юрій Корявченков

44 роки. Актор, адміністративний директор «Студії Квартал 95» (відомий під прізвиськом «Юзик»), зіграв роль голови Антикорупційного бюро у фільмі «Слуга народу». Отримав спеціальність інженер-електрик у Криворізькому технічному університеті, але з 1995 року грає у КВК. Одружений, має трьох дітей.

Одеська область

Олександр Андросов

Андросову 41 рік, він продюсер і ведучий програми «Що? Де? Коли? на українських телеканалах. Учасник одеського клубу «Ерудит», бронзовий призер чемпіонатів України зі «Що? Де? Коли?». Голова оргкомітету чемпіонату України з брейн-рингу і чемпіонатів України з брейн-рингу серед шкільних команд. Працював на радіо, зокрема вів ранкові ефіри на одеському радіо «Глас».

Експерти в команді Зеленського:

Дмитро Разумков

Керуючий партнер і директор Ukrainian Politconsulting Group, який у команді Зеленського буде спікером з питань просування передвиборчої кампанії. Син – українського політика Олександра Разумкова та Народної артистки України, актриси театру російської драми Наталі Кудрі.

Сергій Бабак

Виконуватиме роль експерта з питань освіти і науки у команді Зеленського. Є директором освітніх програм організації блогерів з дивною назвою «Український інститут майбутнього», керував державним підприємством «Науково-технічний центр новітніх технологій Національної академії наук України», був членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Ірина Венедиктова

Напрямок правових питань куруватиме доктор юридичних наук Ірина Венедиктова. Є професором кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, віце-президент Фонду медичного права та біоетики. Член науково-консультативної ради Верховного суду, була радником ряду юридичних фірм.

Брала участь у конкурсі на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, але вибула з конкурсу.

У 2015 році задекларувала два годинники, придбані у 2000 році за 100 і 115 тис. грн, три автомобілі – Порше Кайен (вартістю у 867 тис. грн), Хюндай Акцент та ВАЗ 21213. І це за річних доходів у 220 тис. грн самої Венедиктової та 168 тис. грн її чоловіка, працівника кіберполіції Дениса Колесника.

Яна Степанковська, «Главком»



