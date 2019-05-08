Що відбуватиметься 9 травня в українських містах. Список подій



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Параду у Києві не буде, натомість буде покладання квітів до могил воїнів та інша пам'ятна програма

Цьогоріч у Києві пройде традиційне відзначення Дня пам'яті та примирення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Міська рада Києва вже затвердила план урочистих подій на День перемоги. Відтак, параду не буде, натомість буде покладання квітів до могил воїнів та інша пам'ятна програма. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

Цими днями, 8 та 9 травня в усіх районах столиці передбачені тематичні концертні програми. А протягом квітня і травня – уроки пам'яті, виховні години, реквієми, мітинги, тематичні просвітницькі проекти, творчі та наукові заходи, конференції, засідання за круглим столом, концерти, книжкові виставки.

9 травня традиційно у парку Вічної Слави триватиме урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

9 травня, 11:00–17:00, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні в рамках концертно-тематичної програми «Пам’ятаємо – Перемагаємо!» відбудуться поминальний реквієм «Пам’ять», молебень за мир в Україні.

9 травня, 12:00–18:00, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку для відвідувачів підготовлено мистецьку програму «Рокам ніколи пам’яті не стерти» за участю майстрів мистецтв, художніх аматорських і ветеранських самодіяльних колективів.

У День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, планується також проведення маршу «Безсмертного полку». В Україні до даної акції ставляться неоднозначно, її вважають проросійською, називають ходою «побєдобєсія» і одним з проявів гібридної війни Росії проти України, спрямованої на ідеологічну окупацію українських територій.

Акцію «Безсмертний полк», яка в Україні відбувається під гаслом «Ніхто не забутий. Ніщо не забуте», у 2019 році планують провести в дев'яти українських містах: Києві, Миколаєві, Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Харкові, Львові, Чернігові та Чернівцях.

Заявку на проведення маршу подали лише у двох містах України - Києві (очікується біля 5 тис. людей) та Одесі (очікується 500 людей), втім, якщо українці вирішать провести подібний марш в інших містах України, ніхто цьому не перешкоджатиме. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, пише «Обозреватель».

«У нас демократична правова держава, і Конституція України гарантує кожному громадянину можливість проведення мирних акцій, на яких не буде протизаконних речей. Під час подібних акцій ми нагадуємо громадянам, що норми адміністративного і кримінального кодексів поширюються на всіх. І так само нагадуємо, що у нас в Україні є заборонена символіка, наприклад, колорадські стрічки або символіка країни-агресора, тому ми не рекомендуємо використовувати цю символіку з провокаційною метою», - сказав він.

За повідомленням начальника поліції міста Києва Андрія Крищенка, у столиці хода розпочнеться 9 травня о 9:00 за маршрутом від метро «Арсенальна» до Парку Слави, і завершиться о 12:00. В інших містах час початку акції варіюється від 9:00 до 11:00 ранку. Учасники акції пронесуть портрети своїх рідних та близьких, що загибнули у Другій світовій війні, а в кінці покладуть квіти на могили Невідомому солдату.

В Україні хода «Безсмертний полк» відбувається з 2016 року і щороку супроводжується провокаціями і масовими бійками. Більшість бійок відбувалося через використання учасниками «Безсмертного полку» заборонених законом «про декомунізацію» георгіївських стрічок та іншої комуністичної та радянської символіки. Акція має проросійську спрямованість.

У 2015 році марш провели на Червоній площі в Москві, його очолив сам президент РФ Володимир Путін. Відтоді російський президент неодноразово позитивно відгукувався про ідею самої акції та щороку приєднувався до її проведення.

Колись пам'ятний марш перетворився на просування ідеології «русского міра», що особливо стало помітно на тлі українсько-російської війни на Донбасі. У 2017 році разом із фотографіями загиблих ветеранів Другої світової на марші у Москві путінські активісти вийшли з фотографіями вбитих проросійських бойовиків і ватажків невизнаних «Л/ДНР» «Гіві» і «Мотороли». Така демонстрація викликала шквал негативної критики не тільки в Україні, але і в Росії. Фінансуючи проведення «Безсмертного полку» в Росії і далеко поза її межами, Путін всіма силами намагається показати велич своєї країни, фактично присвоївши РФ перемогу у Другій світовій війні.

Нагадаємо, у Києві 8-9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі. Поліція готується до маршу «Безсмертного полку» від станції метро «Арсенальна» до Парку Слави.

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