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    Зеленський присвоїв Пристайку дипломатичний ранг посла

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    Вадим Пристайко - Зеленський присвоїв Пристайку дипломатичний ранг посла
    Вадим Пристайко

    Указ №723/2019 від 30 вересня щодо Пристайка опублікований на сайті глави держави

    Президент Володимир Зеленський присвоїв ранг Надзвичайного і Повноважного посла главі МЗС Вадиму Пристайку.

    Відповідний указ №723/2019 від 30 вересня опублікований на сайті глави держави.

    «Присвоїти Пристайку Вадиму Володимировичу - Міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла», - говориться у тексті указу.

    Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

    Пристайко мав дипломатичний ранг - надзвичайний і повноважний посланник другого класу. Був заступником Міністра закордонних справ України — керівником апарату. Перший заступник Міністра закордонних справ України (2017). Глава Місії України при НАТО (з 7 липня 2017).

    Заступник глави Адміністрації президента України Володимира Зеленського (з 22 травня 2019). Член РНБО (з 31 травня 2019 року)

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