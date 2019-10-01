Зеленський присвоїв Пристайку дипломатичний ранг посла
Указ №723/2019 від 30 вересня щодо Пристайка опублікований на сайті глави держави
Президент Володимир Зеленський присвоїв ранг Надзвичайного і Повноважного посла главі МЗС Вадиму Пристайку.
Відповідний указ №723/2019 від 30 вересня опублікований на сайті глави держави.
«Присвоїти Пристайку Вадиму Володимировичу - Міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла», - говориться у тексті указу.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.
Пристайко мав дипломатичний ранг - надзвичайний і повноважний посланник другого класу. Був заступником Міністра закордонних справ України — керівником апарату. Перший заступник Міністра закордонних справ України (2017). Глава Місії України при НАТО (з 7 липня 2017).
Заступник глави Адміністрації президента України Володимира Зеленського (з 22 травня 2019). Член РНБО (з 31 травня 2019 року)