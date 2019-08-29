Пристайко очолив МЗС
Кандидатуру Пристайка підтримали 310 нардепів
Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.
«Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини четвертої статті 114 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Призначити Пристайка Вадима Володимировича на посаду Міністра закордонних справ України», — йдеться у постанові.
«За» проголосували - 310 нардепів.
У 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут.
У 1998 році – Українську академію зовнішньої торгівлі, магістр.
Дипломатичний ранг - надзвичайний і повноважний посланник другого класу. Був заступником Міністра закордонних справ України — керівником апарату. Перший заступник Міністра закордонних справ України (2017). Глава Місії України при НАТО (з 7 липня 2017).
Заступник Глави Адміністрації президента України Володимира Зеленського (з 22 травня 2019). Член РНБО (з 31 травня 2019 року)
Раніше Рада призначила Загороднюка міністром оборони.
Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.
Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.