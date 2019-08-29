Пристайко очолив МЗС

Кандидатуру Пристайка підтримали 310 нардепів

Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

«Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини четвертої статті 114 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Призначити Пристайка Вадима Володимировича на посаду Міністра закордонних справ України», — йдеться у постанові.

«За» проголосували - 310 нардепів.

Вадим Пристайко народився у 1970 році.

У 1998 році – Українську академію зовнішньої торгівлі, магістр.

У 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут.

Дипломатичний ранг - надзвичайний і повноважний посланник другого класу. Був заступником Міністра закордонних справ України — керівником апарату. Перший заступник Міністра закордонних справ України (2017). Глава Місії України при НАТО (з 7 липня 2017).

Заступник Глави Адміністрації президента України Володимира Зеленського (з 22 травня 2019). Член РНБО (з 31 травня 2019 року)