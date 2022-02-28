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    Зеленський призначив Баканову ще одного заступника

    Василь Малюк нагороджений відзнакою президента України &laquo;За участь в Антитерористичній операції&raquo; та грамотою. - Зеленський призначив Баканову ще одного заступника

    Василь Малюк нагороджений відзнакою президента України «За участь в Антитерористичній операції» та грамотою.

    фото з відкритих джерел

    Василь Малюк пропрацював десять днів заступником міністра внутрішніх справ

    Президент Володимир Зеленський призначив Василя Малюка заступником Голови Служби безпеки України. Про це свідчить Указ глави держави від 28 лютого.

    Нагадаємо, що 16 лютого Кабмін призначив Василя Малюка на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

    Додамо, що у липні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Малюка з посади першого заступника глави СБУ – начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

    Василь Малюк нагороджений за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків у районі проведення антитерористичної операції відзнакою президента України «За участь в Антитерористичній операції» та грамотою.

    Теги: СБУ Володимир Зеленський президент указ
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    Зеленський призначив Баканову ще одного заступника